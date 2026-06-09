Corona sitúa Grandes Playas de Corralejo entre las mejores playas del mundo en su Beach 100 2026

Corona, la marca de cerveza más valiosa del mundo, anuncia hoy el regreso de su guía global anual Corona Beach 100 2026, que se publica en el marco del Día Mundial de los Océanos (8 de junio). La esperada segunda edición reúne 100 playas excepcionales de todo el mundo, poniendo en valor los ecosistemas naturales y las comunidades locales que los hacen únicos.
En esta edición, Grandes Playas de Corralejo (Fuerteventura, Islas Canarias) ha sido incluida entre los destinos seleccionados, reforzando el papel de Canarias como uno de los enclaves costeros más destacados del Atlántico dentro del ranking global.
“This Is Living”: una invitación a vivir al aire libre
Vinculada a la plataforma global “This Is Living”, la iniciativa invita a salir al exterior, desconectar de la rutina y reconectar con la naturaleza este verano. La edición 2026 incorpora 27 nuevas playas, cientos de experiencias locales en Tripadvisor e iniciativas ampliadas de apoyo a la conservación junto a Oceanic Global.
“Tras la gran acogida global de la primera edición del Beach 100, vimos la oportunidad de seguir desarrollando la plataforma en 2026”, señala Clarissa Pantoja, Global VP de Corona.
“No se trata solo de descubrir playas, sino de poner en valor y proteger los ecosistemas que las hacen únicas. Queremos inspirar a las personas a salir, desconectar y reconectar con la naturaleza a través del espíritu de ‘This Is Living’”.
Canarias, protagonista en el Beach 100 2026
La inclusión de Grandes Playas de Corralejo refuerza el reconocimiento de Canarias como uno de los enclaves naturales más singulares del planeta, gracias a su combinación única de paisaje volcánico, biodiversidad y su estrecha relación con el océano Atlántico.
El director general de Cervecera de Canarias, empresa que comercializa Corona en el archipiélago, Roberto Martínez de Bustos, destaca que la presencia de Grandes Playas de Corralejo en el Beach 100 “es un reconocimiento al valor natural de Fuerteventura y del conjunto de Canarias. Es un lugar que refleja muy bien el espíritu de This Is Living: naturaleza en estado puro, océano y una forma auténtica de vivir el exterior durante todo el año”.
Corona Beach 100 2026
La edición 2026 del Corona Beach 100 reúne playas de seis continentes, desde calas mediterráneas escondidas hasta costas remotas en Sudamérica o enclaves icónicos del surf y la naturaleza.
Cada playa ha sido seleccionada en base a tres criterios: cultura de playa, conexión con la naturaleza y estética paisajística. El ranking, desarrollado junto a la agencia experiencial WINK, está encabezado por 20 playas reconocidas con la distinción Tres Soles, la categoría más alta del programa.
Entre las principales novedades de este año destacan:
- 27 nuevas playas incorporadas al listado global
- Mayor protagonismo de Sudamérica, con nuevas entradas en Uruguay y Argentina
- Destinos más remotos en Brasil y Francia
- Expansión en África con incorporaciones en Mozambique y Sudáfrica
- Destinos de surf de referencia como Manu Bay (Nueva Zelanda)
- Nuevas entradas europeas como Barafundle Bay (Gales)
Para consultar la lista interactiva completa de Beach 100 2026 y conocer más sobre la plataforma digital “This is Living” visita la página web www.Corona.com/Beach100.
Experiencias con Tripadvisor: “Living Is Calling”
En el marco de “This Is Living”, Corona y Tripadvisor han desarrollado más de 300.000 experiencias en 30 países inspiradas en destinos del ranking, desde snorkel en Italia hasta surf en Perú, con el objetivo de fomentar una conexión más profunda con la naturaleza.
Los consumidores podrán acceder a estas experiencias a partir de agosto a través de códigos QR en los envases de Corona, así como participar en iniciativas vinculadas a la campaña global.
Protección del paraíso: Beach 100 Grants
En colaboración con Oceanic Global, Corona amplía su programa de ayudas para financiar proyectos locales centrados en la protección de ecosistemas marinos como arrecifes, manglares o praderas marinas.
“Más del 71% del planeta es océano… protegerlo es proteger la vida”, recuerda Natasha Berg, directora de comunicación de Oceanic Global.
Sobre Corona Global
Corona, marca global de AB InBev, está presente en más de 180 países y es sinónimo de naturaleza, desconexión y vida al aire libre. Su compromiso incluye la protección de los océanos y la reducción del impacto ambiental a escala global, bajo la filosofía de que cada momento al aire libre es una invitación a vivir “This Is Living”.
Sobre Oceanic Global
Oceanic Global es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para reconectar a las personas con el océano y promover soluciones que impulsen su protección. Desde 2019 colabora con Naciones Unidas en el Día Mundial de los Océanos y desarrolla iniciativas globales como el Blue Standard.
Sobre Compañía Cervecera de Canarias
Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.
Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Corona, Leffe, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.