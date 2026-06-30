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El Costa Adeje Egatesa se estrena visitando al todopoderoso Barça femini

El primer encuentro del conjunto blanquiazul en el Heliodoro Rodríguez López llegará en la segunda jornada (6 de septiembre), cuando las blanquiazules reciban al Deportivo Abanca.
El Costa Adeje Egatesa se estrena visitando al todopoderoso Barça femini
El capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, estuvo presente en el sorteo de los calendarios de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve femenina efectuado en la Plaza de Colón (Madrid)./@rfef
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Este martes, el Costa Adeje Tenerife Egatesa conoció el camino que recorrerá en la temporada 2026/27 de Liga F Moeve tras la celebración del sorteo oficial del calendario de competiciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el que quedó definido el orden de las 30 jornadas del campeonato.

El conjunto tinerfeño afrontará una nueva temporada entre la élite del fútbol femenino español con la ilusión renovada. Tras el sorteo, el equipo conoció el recorrido completo de la competición, desde su estreno liguero, previsto para el fin de semana del 29/30 de agosto frente al FC Barcelona, hasta el cierre del campeonato, que tendrá lugar el 23 de mayo ante el Granada CF.

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Entre las fechas señaladas del calendario destaca el primer encuentro del Costa Adeje Tenerife como local en el Heliodoro Rodríguez López, que llegará en la jornada 2 frente al Deportivo Abanca (5/6 de septiembre), así como los enfrentamientos ante algunos de los principales candidatos al título y los compromisos que marcarán el desarrollo de la competición.

El conjunto dirigido por Yerai Martín afronta la temporada 2026/27 con la ambición que deja la gran temporada pasada y la ilusión que genera el comienzo de una nueva con el respaldo de una afición que volverá a acompañar al equipo en el Heliodoro Rodríguez López durante un campeonato que promete grandes emociones desde la primera hasta la última jornada.

CALENDARIO LIGA F 2026/27

JORNADA 1 (30/08)
FC Barcelona – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 2 (06/09)
Costa Adeje Tenerife – Deportivo Abanca

JORNADA 3 (13/09)
Real Sociedad – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 4 (20/09)
Costa Adeje Tenerife – Sevilla FC

JORNADA 5 (27/09)
Valencia CF – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 6 (04/10)
Costa Adeje Tenerife – DUX Logroño

JORNADA 7 (18/10)
FC Badalona Women – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 8 (25/10)
Real Madrid CF – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 9 (01/11)
Costa Adeje Tenerife – Athletic Club

JORNADA 10 (08/11)
Costa Adeje Tenerife – Deportivo Alavés

JORNADA 11 (15/11)
RCD Espanyol – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 12 (22/11)
Costa Adeje Tenerife – Madrid CFF

JORNADA 13 (09/12)
Atlético de Madrid – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 14 (13/12)
Costa Adeje Tenerife – SD Eibar

JORNADA 15 (10/01)
Granada CF – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 16 (17/01)
Costa Adeje Tenerife – FC Badalona Women

JORNADA 17 (24/01)
Athletic Club – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 18 (31/01)
Costa Adeje Tenerife – Real Madrid CF

JORNADA 19 (07/02)

DUX Logroño – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 20 (14/02)
Costa Adeje Tenerife – Valencia CF

JORNADA 21 (21/02)
Deportivo Alavés – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 22 (14/03)
Sevilla FC – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 23 (21/03)
Costa Adeje Tenerife – Atlético de Madrid

JORNADA 24 (28/03)
Madrid CFF – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 25 (04/04)
Costa Adeje Tenerife – Real Sociedad

JORNADA 26 (11/04)
Costa Adeje Tenerife – FC Barcelona

JORNADA 27 (02/05)
SD Eibar – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 28 (09/05)
Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol

JORNADA 29 (19/05)
Deportivo Abanca – Costa Adeje Tenerife

JORNADA 30 (23/05)
Costa Adeje Tenerife – Granada CF

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