El Costa Adeje Egatesa se estrena visitando al todopoderoso Barça femini

Este martes, el Costa Adeje Tenerife Egatesa conoció el camino que recorrerá en la temporada 2026/27 de Liga F Moeve tras la celebración del sorteo oficial del calendario de competiciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el que quedó definido el orden de las 30 jornadas del campeonato.
El conjunto tinerfeño afrontará una nueva temporada entre la élite del fútbol femenino español con la ilusión renovada. Tras el sorteo, el equipo conoció el recorrido completo de la competición, desde su estreno liguero, previsto para el fin de semana del 29/30 de agosto frente al FC Barcelona, hasta el cierre del campeonato, que tendrá lugar el 23 de mayo ante el Granada CF.
Entre las fechas señaladas del calendario destaca el primer encuentro del Costa Adeje Tenerife como local en el Heliodoro Rodríguez López, que llegará en la jornada 2 frente al Deportivo Abanca (5/6 de septiembre), así como los enfrentamientos ante algunos de los principales candidatos al título y los compromisos que marcarán el desarrollo de la competición.
El conjunto dirigido por Yerai Martín afronta la temporada 2026/27 con la ambición que deja la gran temporada pasada y la ilusión que genera el comienzo de una nueva con el respaldo de una afición que volverá a acompañar al equipo en el Heliodoro Rodríguez López durante un campeonato que promete grandes emociones desde la primera hasta la última jornada.
CALENDARIO LIGA F 2026/27
JORNADA 1 (30/08)
FC Barcelona – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 2 (06/09)
Costa Adeje Tenerife – Deportivo Abanca
JORNADA 3 (13/09)
Real Sociedad – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 4 (20/09)
Costa Adeje Tenerife – Sevilla FC
JORNADA 5 (27/09)
Valencia CF – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 6 (04/10)
Costa Adeje Tenerife – DUX Logroño
JORNADA 7 (18/10)
FC Badalona Women – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 8 (25/10)
Real Madrid CF – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 9 (01/11)
Costa Adeje Tenerife – Athletic Club
JORNADA 10 (08/11)
Costa Adeje Tenerife – Deportivo Alavés
JORNADA 11 (15/11)
RCD Espanyol – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 12 (22/11)
Costa Adeje Tenerife – Madrid CFF
JORNADA 13 (09/12)
Atlético de Madrid – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 14 (13/12)
Costa Adeje Tenerife – SD Eibar
JORNADA 15 (10/01)
Granada CF – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 16 (17/01)
Costa Adeje Tenerife – FC Badalona Women
JORNADA 17 (24/01)
Athletic Club – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 18 (31/01)
Costa Adeje Tenerife – Real Madrid CF
JORNADA 19 (07/02)
DUX Logroño – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 20 (14/02)
Costa Adeje Tenerife – Valencia CF
JORNADA 21 (21/02)
Deportivo Alavés – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 22 (14/03)
Sevilla FC – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 23 (21/03)
Costa Adeje Tenerife – Atlético de Madrid
JORNADA 24 (28/03)
Madrid CFF – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 25 (04/04)
Costa Adeje Tenerife – Real Sociedad
JORNADA 26 (11/04)
Costa Adeje Tenerife – FC Barcelona
JORNADA 27 (02/05)
SD Eibar – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 28 (09/05)
Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol
JORNADA 29 (19/05)
Deportivo Abanca – Costa Adeje Tenerife
JORNADA 30 (23/05)
Costa Adeje Tenerife – Granada CF