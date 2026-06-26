El Médano se llena de música este fin de semana por una gran causa solidaria

La Plaza de El Médano acogerá hoy y mañana la octava edición de la Caña Solidaria, el festival organizado por la ONG Solidarios Canarios cuyos ingresos se destinan a los proyectos educativos y sanitarios que la entidad desarrolla en la aldea gambiana de Jalo Koto.
Solidarios Canarios, asociación creada en 2015 con sede en San Isidro, ha levantado una escuela que escolariza a un centenar de niños y niñas, un programa de alfabetización para las mujeres de la aldea y un dispensario médico, entre otros servicios básicos para la población local. La recaudación del festival se dirigirá al sostenimiento de estas iniciativas.
La programación para hoy arranca a las 17.00 horas con la Tarde de la Infancia, que incluye castillos hinchables y talleres infantiles. A partir de las 18.30 horas, el ciclo Pueblo y Parranda da paso al folclore con la Danza de Varas de Chimiche, las chácaras y tambores de Chipude y una muestra de silbo gomero, seguidos de las actuaciones de Raíces de Anaga, Parranda Chasnera, y El Golpito, que cerrará la noche.
Mañana se celebrará el Festival Solidario. El cartel musical, que se prolonga hasta la madrugada, incluye varias orquestas, además de las actuaciones de Arístides Moreno, Soul Sanet, Edwin Rivera o Ni 1 Pelo de Tonto.
Toño Mendoza, uno de los fundadores de Solidarios Canarios, definió esta convocatoria como “la edición más ambiciosa” de la historia del festival y destacó las mejoras introducidas. Subrayó que el proyecto se sostiene sobre un modelo “único”, en el que el cien por cien de la programación artística es altruista. “Cada ticket y cada consumición se transforman directamente en ayuda” para los proyectos de la aldea, señaló Mendoza, quien aspira a consolidar “el mayor festival solidario de Canarias”.