EN DIRECTO | Barça-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife afronta hoy, a partir de las 19.00 horas, el segundo encuentro de las semifinales de la Liga Endesa en el Palau ante el Barça. En el primer duelo los catalanes se impusieron de manera clara (100-67) por lo que los de Vidorreta esperan poder poner el 1-1 en la eliminatoria.
Punter contra Mills
Intercambio de canastas entre Barça y La Laguna Tenerife o, mejor dicho, entre Kevin Punter y Patty Mills en el arranque de duelo (9-9). El australiano desquiciaba a la defensa local, incapaz de poder cerrar el camino a su aro.
Parecía evidente que La Laguna Tenerife no era el del primer duelo, ofreciendo resistencia mientras los locales crecían minuto a minuto (22-22).
El Canarias compartía bien el balón, lo que le permitió llegar al final del primer cuarto con (25-27).
El Barça, mejor
Un parcial de 6-0 obligó a Vidorreta a parar el partido (31-27) y ese parón sirvió para que el Barça no continuara creciendo. La Laguna Tenerife volvió a enseñar los dientes (33-31).
El problema se llamaba Laprovittola, que con tres triples -uno de ellos inverosímil- puso a los suyos con 42-31 dinamitando el partido en tres posesiones seguidas. El parcial era 18-4.
El duelo, al descanso, empezaba a parecerse peligrosamente al primero de la serie (48-38).
La Laguna Tenerife nunca se rinde
La Laguna Tenerife nunca se rinde. Dos buenas acciones, un 51-44 y a apretar los dientes. Quedaba mucho, casi ocho minutos de este parcial, y los locales volvieron a dar otro hachazo a un partido que se ponía cuesta arriba (61-46).
Los insulares se acercaron a solo cinco (66-61) tras ocho puntos seguidos de Thomas Scrubb. El parcial era de 5-15, por lo que ahora, a falta de poco más de un minuto para el final.
El 69-63 dejaba todo por decidir en el último cuarto.