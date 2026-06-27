¿Es posible un gran terremoto en Canarias? Involcan aclara el riesgo real

La reciente catástrofe sufrida en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, donde una “tormenta sísmica” con dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió el norte del país, ha encendido las alarmas y la curiosidad de la población al otro lado del océano. Los sismógrafos instalados en el Archipiélago registraron las ondas con una amplitud elevada, lo que ha llevado a muchos a hacerse la gran pregunta: ¿Podría ocurrir un megaterremoto similar en Canarias?
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha arrojado luz sobre esta cuestión a través de un informe de preguntas frecuentes, analizando las diferencias estructurales del planeta y calibrando el peligro real al que se enfrentan las Islas.
Venezuela y Canarias: dos mundos tectónicos opuestos
Para entender el riesgo, Involcan aclara que la naturaleza de ambas regiones es completamente distinta. Los brutales sismos de Venezuela se produjeron en la frontera donde la placa del Caribe y la placa Sudamericana chocan y se desplazan dos centímetros al año, acumulando una energía descomunal.
Por el contrario, Canarias se encuentra en el interior de la placa tectónica africana, sumamente lejos de esos bloques fronterizos de alta actividad.
Esto reduce drásticamente la peligrosidad. El instituto afirma que en el subsuelo del Archipiélago existen fallas sísmicas, pero su nivel de actividad es relativamente bajo. Por tanto, los expertos concluyen que los terremotos de gran magnitud (como los de escala 7) son muy poco probables en Canarias, aunque sí pueden darse de forma esporádica temblores moderados que la población llega a sentir con claridad.
Los terremotos volcánicos, el verdadero peligro en las Islas
Donde sí se debe poner el foco de atención en el Archipiélago no es en las fallas tectónicas, sino en su propia naturaleza geológica. Involcan advierte que el escenario cambia cuando se trata de terremotos volcánicos.
En las islas, un sismo de magnitud moderada pero localizado a muy baja profundidad (asociado a la presión del magma) tiene potencial suficiente para causar daños importantes, aunque siempre concentrados en un área muy limitada y estrecha, tal y como se vivió en crisis volcánicas recientes.
¿Qué hacer si tiembla el suelo? Guía rápida de autoprotección
Aunque el riesgo de un gran cataclismo es mínimo, Involcan recuerda la importancia de saber reaccionar, ya que la prevención salva vidas:
Tras la sacudida: Prepárate para posibles réplicas. Si notas olor a gas, no enciendas luces ni fuego y evacúa el inmueble siguiendo las órdenes oficiales.
Si estás dentro de un edificio: La regla de oro es agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente y sujetarse. Aléjate de ventanas, cristales y estanterías, y jamás utilices el ascensor.
Si estás al aire libre: Busca un espacio abierto. Mantente lejos de postes de luz, edificios, cables eléctricos y árboles que puedan colapsar.
Si vas conduciendo: Reduce la velocidad de forma progresiva y aparca en una zona segura (lejos de puentes o túneles). Quédate dentro del coche hasta que termine el temblor.