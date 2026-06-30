Grison, de La Revuelta, visita un conocido bodegón de Tenerife: “Aquí siempre tendrás la mesa preparada”

El músico y colaborador televisivo Grison, uno de los rostros más reconocibles de La Revuelta, ha visitado el Bodegón Patamero, en Buenavista del Norte, durante su paso por Tenerife. El establecimiento compartió varias imágenes del encuentro en redes sociales y agradeció al artista haber elegido su casa para disfrutar de comida canaria y “mucho ritmo”.
La visita fue difundida por el propio bodegón a través de una publicación en Facebook, donde el local destacó el buen ambiente vivido durante el fin de semana. “Tuvimos el placer de recibir a Grison, uno de los rostros más queridos de La Revuelta”, señaló el establecimiento en el mensaje que acompaña a las fotografías.
Una visita con sabor canario en Buenavista del Norte
El Bodegón Patamero, situado en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, compartió dos imágenes en las que aparece Grison junto al equipo del establecimiento. En el texto publicado, el restaurante definió al colaborador como “un auténtico crack que contagia su energía y buen humor allá por donde va”.
La publicación también deja claro el tono cercano con el que el local recibió la visita: “Gracias por elegirnos y por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un placer tenerte en casa. Esperamos verte de nuevo muy pronto… aquí siempre tendrás la mesa preparada y la brasa encendida”.
El mensaje fue acompañado de etiquetas relacionadas con Tenerife, Isla Baja, comida canaria, carnes a la brasa y gastronomía local, lo que refuerza el carácter turístico y gastronómico de la publicación.
Quién es Grison
Grison es conocido por el gran público por su participación en La Revuelta, el programa presentado por David Broncano. Su presencia televisiva, su perfil musical y su faceta como beatboxer le han convertido en una de las caras más populares del formato.
La visita a este bodegón de la Isla vuelve a poner el foco en la presencia de personajes conocidos en establecimientos locales de Canarias, especialmente en negocios vinculados a la cocina tradicional y al producto de cercanía.
En este caso, el protagonista ha sido un restaurante de Buenavista del Norte, uno de los municipios de la comarca de la Isla Baja, en el noroeste de Tenerife.