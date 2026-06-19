Los Cristianos se movilizará este domingo contra la ampliación de su puerto: “Es una aberración”

El ambiente se calienta en Los Cristianos con la cuenta atrás para la manifestación del próximo domingo en contra del proyecto de ampliación del puerto y en la defensa de un modelo de desarrollo respetuoso con el litoral, el entorno natural y la calidad de vida de sus vecinos.
La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa de Los Cristianos –que aglutina una docena de colectivos sociales, culturales y empresariales-, partirá a las 11 de la mañana desde el centro cultural y recorrerá las principales calles de este núcleo para finalizar en la plaza de La Pescadora, donde se leerá un manifiesto en defensa de la bahía.
De esta forma, los participantes pretenden mostrar su rechazo a la reordenación del muelle que plantea la Autoridad Portuaria y que incluye la construcción de un “macroparking”, aseguran, de tres alturas más la cubierta en la explanada actual de aparcamientos, según explicó ayer a DIARIO DE AVISOS Jorge Bello, presidente de la plataforma convocante de la manifestación, quien calificó el proyecto de “aberración” y de un “atropello al sentido común”. “¿Cómo se puede pensar en un mamotreto en esa zona?”, se preguntó.
Respecto al cambio de ubicación de la terminal de pasajeros para situarla junto a la Casa del Mar, la plataforma no le ve inconvenientes, como tampoco pone pegas a las obras de refuerzo de una parte del dique. “Es cierto que el muelle necesita una reordenación y modernización, pero nos hemos sentido engañados porque se nos dijo que nuestra opinión se tendría en cuenta y no ha sido así”, lamentó Bello.
PANTALÁN FLOTANTE
Otro de los proyectos que preocupa, ya fuera del plan de reordenación, es la iniciativa de dos empresas privadas para ampliar el dique del muelle viejo con un pantalán flotante destinado a barcos de turistas. “En su día se barajó esa idea en la Autoridad Portuaria para las embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil”, indicó el presidente de la Plataforma en Defensa de Los Cristianos, que hoy considera una “locura” plantearse esta instalación “pegada a la playa”.
La plataforma propone dos medidas “sin inversiones” para solucionar la presión que soporta el puerto aronero y aliviar el problema de movilidad en su entorno y en la autopista del Sur: escalonar los horarios de las navieras que operan en él y sacar las mercancías del muelle de Los Cristianos y llevarlas a Santa Cruz o Granadilla.
“Trasladar directamente las mercancías desde Santa Cruz a La Gomera, La Palma y El Hierro es mucho más barato que hacerlo, como ahora, en camiones por la autopista hasta Los Cristianos y luego en barco. Los consumidores de esas islas pagarán menos, se restará tráfico en la TF-1, se emitirá menos CO2 a la atmósfera y las rutas marítimas no afectarían a los cetáceos porque navegarían fuera de la Zona Especial de Conservación”, destacó Bello.
Por último, lamentó el “deterioro” de la bahía por la elevada presión que soporta: “Acabamos de perder la bandera azul y seguramente en pocos años se declarará no apta para el baño, y Los Cristianos y Arona, en su conjunto, vive del turismo. Si no tenemos playa, se acabó”.