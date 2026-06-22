El IGN detecta más de 60 seísmos en el Teide durante las últimas horas

El Parque Nacional del Teide ha registrado durante la madrugada de este lunes una nueva secuencia de actividad sísmica, con más de 60 seísmos detectados en el entorno de Las Cañadas, según los datos de seguimiento del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La actividad se suma a los movimientos registrados desde el pasado viernes, que ya superan los 200 eventos sísmicos en Tenerife. La mayoría son terremotos de baja magnitud, asociados a la actividad sismo-volcánica habitual de una Isla geológicamente activa.
El último seísmo registrado por el IGN en esta secuencia se produjo a las 04:45:33 horas, con una magnitud de 1.0 y a una profundidad de 19 kilómetros.
El IGN descarta riesgo eruptivo a corto o medio plazo
Pese al repunte de movimientos sísmicos durante el fin de semana, el IGN ha sido tajante al recordar que este tipo de actividad se enmarca dentro de la normalidad de Tenerife y no incrementa el riesgo de una erupción volcánica a corto o medio plazo.
Los especialistas insisten en que estos episodios son habituales en sistemas volcánicos activos como el de Tenerife, donde se producen periódicamente enjambres sísmicos de baja magnitud que no implican, por sí solos, una evolución hacia un proceso eruptivo.
La red de vigilancia volcánica estatal mantiene una monitorización continua en la Isla mediante más de 100 estaciones de medición repartidas por Tenerife. Los datos obtenidos son analizados de forma pormenorizada por los equipos de sismólogos para detectar cualquier cambio relevante en la actividad.
Un fin de semana de actividad en Las Cañadas del Teide
Durante este fin de semana, el entorno del Teide ha concentrado una actividad sísmica notable, aunque dentro de los parámetros observados en episodios anteriores. Los movimientos detectados se localizan principalmente bajo el área central de Tenerife y en el entorno del Parque Nacional.
El IGN mantiene activa la vigilancia sobre la evolución de estos eventos, sin que por ahora se hayan comunicado señales que apunten a un aumento del riesgo volcánico para la población.
La recomendación de los expertos es atender siempre a la información oficial y evitar interpretaciones alarmistas ante este tipo de episodios, que forman parte del comportamiento natural de una Isla volcánica como Tenerife.