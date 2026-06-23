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El PSOE propone quitar el suelo hotelero junto a Las Teresitas para construir un centro sociosanitario

El portavoz socialista Florentino Guzmán recuerda que los vecinos del distrito Anaga han denunciado reiteradamente "un déficit de infraestructuras sanitarias"
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El PSOE propone quitar el suelo hotelero junto a Las Teresitas para construir un centro sociosanitario
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El portavoz del grupo municipal socialista, Florentino Guzmán, llevará el viernes al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una moción para pedir la recalificación urbanística de la parcela Las Huertas, ubicada en la trasera de la antigua batería militar de San Andrés, para destinarla a nuevos usos sociosanitarios, asistenciales, zonas verdes y aparcamientos rotacionales.

Guzmán ha explicado que “este suelo, junto a la playa de Las Teresitas, está calificado para uso hotelero, mientras que el distrito de Anaga sufre un déficit crítico y estructural de infraestructuras sanitarias, como han denunciado retiradamente los vecinos”.

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Por ello, el PSOE insta al Ayuntamiento a iniciar los trámites para modificar puntualmente el Plan General de Ordenación, así como que la Gerencia de Urbanismo elabore, en seis meses, el estudio técnico y la memoria justificativa que avale dicha modificación”.

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