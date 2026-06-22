Esta es la lista definitiva de los mejores colegios públicos de Canarias este año

La enseñanza en el archipiélago ha logrado posicionar a la red de enseñanza pública regional en el foco de la vanguardia pedagógica nacional. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado de manera oficial el listado definitivo de los centros educativos que se consolidan como referentes absolutos en calidad e innovación. Se trata de una selección que define de forma clara cuáles son los mejores colegios públicos de Canarias debido a su impacto, metodologías alternativas y proyectos de convivencia.
El próximo 16 de junio, la isla de La Gomera se convertirá en el epicentro de la comunidad autónoma al acoger la gala institucional de entrega de los Distintivos de Excelencia Educativa correspondientes al curso escolar 2025-2026. Este evento estará presidido de forma directa por el consejero del área en el Ejecutivo regional, Poli Suárez, y reunirá a las comitivas y delegaciones de los 11 centros seleccionados en esta edición, procedentes de seis islas distintas. Los nuevos modelos de aprendizaje premiados huyen deliberadamente de la memorización tradicional y potencian el razonamiento matemático manipulativo, la inmersión lingüística avanzada, la convivencia digital ética, la salud afectivo-sexual y la protección activa del patrimonio canario.
Los mejores colegios públicos de Canarias y su modelo de éxito educativo
El nuevo mapa escolar del archipiélago dibuja una radiografía de centros que han transformado sus espacios físicos y pedagógicos para dar respuestas reales a las demandas de la sociedad del siglo XXI. A continuación, desglosamos las claves de los centros galardonados por la Consejería de Educación.
CEIP Cristóbal García Blairzy (Fuerteventura)
Este centro destaca entre los mejores colegios públicos de Canarias por sus políticas reales de equidad, inclusión y accesibilidad universal. En sus instalaciones resulta complejo hallar un espacio que no esté adaptado para facilitar la participación de todo el alumnado. Los pictogramas señalizan cada recorrido, las aulas disponen de apoyos visuales y los espacios sensoriales están integrados en la rutina diaria, consolidando la inclusión como una práctica cotidiana y natural de organización.
EEI Almirante Antequera (Tenerife)
Especializado en la Competencia en Comunicación Lingüística, este colegio convierte las palabras y la lectura en una experiencia compartida que traspasa las aulas. Sus proyectos involucran de manera directa a las familias, logrando que los libros acompañen los recreos y las actividades diarias desde la educación infantil.
CEIP Los Quintana (Gran Canaria)
Un referente ineludible en el ámbito de la competencia matemática entre los mejores colegios públicos de Canarias. El alumnado de este centro aprende conceptos numéricos a través de la experimentación, el tacto y la construcción de respuestas a problemas cotidianos. La robótica y el pensamiento computacional complementan una propuesta que sustituye las tareas repetitivas por razonamiento puro.
Innovación y plurilingüismo en las aulas del archipiélago
La excelencia en los mejores colegios públicos de Canarias también se mide por su capacidad para abrir ventanas al mundo exterior y dotar a las nuevas generaciones de herramientas digitales y culturales sólidas.
CEIP Los Tarahales (Gran Canaria)
Este colegio abandera el plurilingüismo y la educación intercultural, permitiendo la convivencia diaria de diferentes lenguas en sus pasillos y zonas comunes. Las dinámicas del centro fomentan el respeto mutuo y despiertan el interés del alumnado por descubrir realidades ajenas a las fronteras insulares.
IES Doramas (Gran Canaria)
Un modelo a seguir en materia de coeducación, igualdad y educación afectivo-sexual. La gran particularidad de este instituto es que el propio alumnado conforma un comité activo que impulsa campañas de sensibilización, murales formativos y la creación de contenidos en un podcast escolar propio.
IES José Zerpa (Gran Canaria)
Con un volumen que roza los 1.600 estudiantes, funciona eficazmente como una pequeña ciudad educativa. Su reconocimiento se fundamenta en un liderazgo pedagógico y una cultura participativa que integra al profesorado, familias y alumnos en la toma de decisiones y responsabilidades conjuntas.
CEIP Puntagorda (La Palma)
Este colegio palmero demuestra que la ubicación geográfica o el tamaño de un municipio no limitan la ambición escolar en el listado de los mejores colegios públicos de Canarias. Sus proyectos conectan el desarrollo escolar con la comunidad local, vinculando a los estudiantes con la población mayor, proyectos de carácter internacional y un aprendizaje conectado con el entorno inmediato.
CEIP Guiguan (Lanzarote)
Aquí la identidad isleña cobra protagonismo mediante el área de Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario. Materias vivas como la lucha canaria, el uso instrumental del timple y el proyecto de rescate histórico ‘Memoria Isleña’ acercan las raíces locales a las aulas sin depender exclusivamente de los libros de texto tradicionales.
CEIP Almácigo (Tenerife)
La tecnología aplicada con conciencia define a este centro. La competencia digital se instruye desde las primeras etapas del aprendizaje, garantizando que el uso de dispositivos y plataformas tecnológicas se realice bajo criterios estrictos de responsabilidad y seguridad familiar.
CEIP San Sebastián (La Gomera)
Centrado en la coeducación y la igualdad, el centro visibiliza estos valores desde la ordenación y uso de sus patios de recreo, la selección de materiales educativos no sexistas y una identidad institucional cimentada firmemente en el respeto interpersonal.
IES Benito Pérez Armas (Tenerife)
La salud mental y emocional cierra el listado de distinciones dentro de los mejores colegios públicos de Canarias. Este instituto de secundaria sitúa el bienestar y la protección del alumnado en el núcleo de su estrategia, implementando programas específicos de escucha activa, acompañamiento y prevención ante cualquier situación de vulnerabilidad o aislamiento escolar.