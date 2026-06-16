La ULL reconoce a los 30 estudiantes con las mejores notas de acceso

La Universidad de La Laguna celebró ayer el acto de reconocimiento a los 30 alumnos con las mejores notas de acceso a la universidad, teniendo en cuenta la calificación media de Bachillerato y la fase general de la PAU.
El rector Francisco García defendió la importancia del conocimiento científico y del rigor académico “más necesarios que nunca” en estos tiempos que vivimos. Y destacó la posición alcanzada por la Universidad de La Laguna, en el puesto 18º entre el centenar de universidades españolas.
Consideró que durante el periodo universitario se atesoran “multitud de vivencias personales” al tiempo que nos formamos como profesionales. Recordó que en la ULL se cuida el bienestar mental, con un servicio gratuito para los estudiantes, y se da una amplia oferta cultural y deportiva para la formación integral.
Mientras, la vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, felicitó a este alumnado “tan sobresaliente, fruto de su arduo trabajo y compromiso personal”. Señaló que la etapa universitaria exige “autonomía y perseverancia”, al tiempo que recordó que ningún logro es completamente individual y que en él influye tanto el apoyo familiar como la vocación y el estímulo del profesorado.
Puso en valor “la universidad pública como instrumento de progreso y cohesión social, espacio de oportunidades basado en el mérito y en la igualdad de acceso al conocimiento”. Recalcó que “es el lugar donde se investiga” y el profesorado vuelca sus conocimientos.
Por su parte, el coordinador general de las pruebas de acceso, Antonio Adelfo Núñez, destacó que su resultado final “no es casual, ni fruto de un momento de inspiración”. “La excelencia la llevan en la mochila”. Destacó que la universidad “no solo forma profesionales, contribuye también a formar ciudadanos y ciudadanas responsables, críticos y comprometidos con la sociedad en la que viven”.
Durante el acto tomó la palabra Carla Ordoño, del IES Viera y Clavijo, que cumplirá su sueño de estudiar Medicina que “he perseguido con dedicación”, destacó que “una calificación no define quiénes somos. Los sueños no se cumplen por un resultado puntual, sino por la constancia, el esfuerzo y la capacidad de levantarse después de cada tropiezo y momentos de duda”.
David Marrero Remedio, del IES Mencey Acaimo, logró la mejor nota de acceso de la provincia con 13,965. Su deseo es cursar Matemáticas, pero duda entre cursar este grado en la ULL o acudir a Madrid, quizás también plantearse un doble grado junto a Análisis de datos. Reconoce que un gran apoyo ha sido su gemelo Javier, tan excelente como él, y que estudiará el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en Madrid. “Ha sido mi mejor compañero, nos hemos apoyado y ayudado mútuamente”.
La segunda mejor nota de la provincia la logró Lucía Cabrera Aparicio, de La Salle San Ildefonso, con 13,835 de puntuación. Estudiará Medicina aunque todavía no sabe dónde.