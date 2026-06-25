Un restaurante de Tenerife se cuela en la gran final para elegir el mejor taco de España

La gastronomía del Archipiélago vuelve a demostrar que juega en la primera división nacional. Un conocido establecimiento del norte de Tenerife ha logrado encandilar tanto al público general como a los paladares más exigentes del panorama culinario, posicionándose como un serio aspirante a conseguir el título de Mejor taco de España en este año 2026. Se trata del restaurante El Chile Verde, ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, que con su aclamado ‘Taco de asada’ ha conseguido el pase directo a la exclusiva y reñida fase final del certamen.
La expectación es máxima en las islas. Esta IV edición del Campeonato de Tacos de España El Mejor Taco ha batido récords de participación y exigencia. Del 28 de mayo al 21 de junio, cientos de taquerías y restaurantes de toda la geografía estatal compitieron de manera simultánea desde sus propios locales. Sin embargo, solo 15 elegidos de 11 Comunidades Autónomas han obtenido el billete dorado para la cita definitiva. El próximo martes 30 de junio, las cocinas del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón, en Asturias, se convertirán en el epicentro de la cocina mexicana en el país.
El Chile Verde sitúa a Tenerife en la cumbre del certamen
El éxito de la propuesta tinerfeña no es fruto de la casualidad. Para llegar a la final del Mejor taco de España, la receta de El Chile Verde tuvo que superar una primera fase implacable basada en la media ponderada de los votos emitidos por los propios clientes y la meticulosa valoración de un equipo secreto de inspectores gastronómicos que recorrió el país de punta a punta. Su ‘Taco de asada’ destacó de inmediato por el respeto a las raíces mexicanas combinado con la excelencia del producto, una fórmula que ha llenado de orgullo al municipio del Puerto de la Cruz.
Ahora, la presión se traslada a la península. El representante tinerfeño tendrá que elaborar en directo su plato frente a un jurado de máxima categoría profesional. Entre los encargados de juzgar las elaboraciones se encuentran figuras de la talla de Ricardo Sotres (chef del restaurante Pancar, galardonado con una estrella Michelin y dos Soles Repsol) y Diego Fernández (del restaurante Regueiro, también distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol). La mesa evaluadora se completa con perfiles de renombre internacional como el chef mexicano Nicolás de la Vega (al frente del nuevo espacio maizmaiz en Barcelona), la célebre cocinera e investigadora Rita Sánchez, y el divulgador especializado Carlos Ciria.
Los 15 rivales que compiten por el trono nacional
La delegación tinerfeña se medirá en Gijón ante propuestas de enorme calibre procedentes de los rincones culinarios más competitivos de la península. La lista oficial de los quince finalistas que se disputarán el título del Mejor taco de España se compone, por estricto orden alfabético, de los siguientes establecimientos:
- Amaranto (Tarragona, Cataluña) – ”Taco de Chamorro”
- Cabrón Mexican Parrilla (Madrid, Comunidad de Madrid) – ”Pulpo Hereje”
- Costera MX (Vigo, Galicia) – ”El Pulpo Gobernador”
- Doña Chepina (San Sebastián, País Vasco) – ”Quesabirria”
- El Bellaco (Burgos, Castilla y León) – ”Barbacoa de lechazo y su consomé”
- El Chile Verde (Puerto de la Cruz, Tenerife, Islas Canarias) – ”Taco de asada”
- El Huey – Cabanyal (Valencia, Comunidad Valenciana) – ”Taco Brasa Azul”
- El Mangood Taquería (Hospitalet de Llobregat, Cataluña) – ”Quesabirria”
- El Txoko Taberna (Vitoria-Gasteiz, País Vasco) – ”Taco de Chilorio estilo Sinaloa”
- La Sufrida (Murcia, Región de Murcia) – ”Chanty”
- Pico de Galo (Santiago de Compostela, Galicia) – ”Taco de suadero con salsa tzatziki”
- Taquería La Katrina (Alcantarilla, Región de Murcia) – ”ESPAR-TAKO”
- Tekila (Tomares, Andalucía) – ”Taco de Carnitas Michoacanas”
- Tortea (Santander, Cantabria) – ”Taco de gobernador”
- Vinoteca Planta 14 (Mieres, Asturias) – ”Ancla y Maíz”
El veredicto final se dará a conocer el mismo martes 30 de junio en Asturias, en lo que promete ser una jornada histórica para el sector de la restauración. Toda la comunidad gastronómica de Tenerife permanece muy atenta al desempeño de El Chile Verde, cuya nominación ya supone una victoria de visibilidad incalculable para el turismo y la hostelería de las Islas Canarias.