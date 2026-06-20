El mejor taco del país podría estar en Tenerife: el ‘secreto’ que esconde su receta

El aroma de la cocina mexicana se ha instalado en el norte de Tenerife con un propósito claro: conquistar el paladar de todo el país. El Chile Verde, un pequeño rincón del Puerto de la Cruz fundado con recetas tradicionales heredadas, se ha convertido en el único aspirante de Canarias a llevarse el galardón de Mejor Taco de España 2026 en una reñida final nacional cuyo plazo de votación termina mañana.
La gastronomía de Tenerife afronta un momento decisivo en el panorama nacional. La cuarta edición del Campeonato de Tacos de España agota sus últimos plazos, situando al norte de la Isla en el foco de atención culinaria.
Un único establecimiento de toda la comunidad autónoma ha logrado clasificarse para competir en este certamen de carácter estatal, que se celebra desde el pasado 28 de mayo y que cierra de forma definitiva su fase de votaciones mañana, domingo 21 de junio.
Con más de 10.500 votaciones registradas por parte del público en los establecimientos de todo el país, la competición entra en su fase más reñida, donde un estrecho margen de puntos separa a los locales que aspiran a la gran final.
Los ingredientes de la propuesta de Tenerife al mejor taco
La propuesta con la que el establecimiento tinerfeño busca alzarse con el galardón al Mejor Taco de España 2026 se llama ‘Taco de asada’. La elaboración destaca por un ensamblaje técnico específico y una selección de materias primas que se aparta de las opciones convencionales de la cocina rápida.
Los componentes exactos que dan forma a este plato son:
- Base artesanal: Una tortilla roja elaborada con harina de maíz y tintada de forma natural con chile guajillo.
- Capa vegetal: Una cama de guacamole fresco sobre la que se asientan el resto de ingredientes.
- Elemento proteico: Carne jugosa de entrecot seleccionada para aportar textura y jugosidad.
- Salsas y aderezos: Una salsa ranchera de receta propia, acompañada de tomate verde, tomate rojo, ajo, cebolla, cilantro, chile jalapeño y limón fresco.
- Nivel de intensidad: El plato presenta un grado de picante de 1 sobre una escala de 3, apto para la mayoría de los paladares.
Detrás de este proyecto gastronómico se encuentra Romina Sánchez Sánchez, nacida en Puerto Vallarta (México), quien fundó el concepto el 3 de mayo de 2019. Tras tres años establecidos en su actual local, ubicado en los Bajos del Puerto Palace, en Puerto de la Cruz, el equipo busca refrendar su trayectoria con un título nacional.
Sobre el Campeonato de Tacos de España
El certamen cuenta con la participación de más de 50 establecimientos distribuidos por todo el territorio nacional. Los clientes actúan como jurado popular evaluando aspectos fundamentales como la calidad de la tortilla, el sabor y punto del relleno, la estética de la presentación y el equilibrio general de la combinación.
Los comensales que emiten sus puntuaciones a través del sistema oficial participan directamente en el sorteo de un reloj Apple Watch.
Además de las valoraciones del público, un equipo especializado de inspectores del campeonato —compuesto por críticos de gastronomía, chefs profesionales y creadores de contenido del ámbito culinario— recorre los locales de manera anónima. La suma de las notas del público y del criterio de estos inspectores determinará qué restaurantes logran una plaza para la final.
Desde la organización del certamen subrayan la importancia extrema de los votos de este fin de semana:
“Entramos en la semana más importante del campeonato. Muchos participantes están separados por muy pocos puntos y todavía queda margen para que la clasificación dé un vuelco. Invitamos a todos los aficionados a los tacos a aprovechar estos últimos días para descubrir nuevas propuestas y apoyar a sus favoritas”.
Los clasificados definitivos se medirán en una cata a ciegas final que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2026, fecha en la que se desvelarán los ganadores absolutos del certamen culinario.