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Detenida por lo que llevaba oculto en su cuerpo para entrar a un centro de menores en Tenerife

Los hechos se producen durante la visita a un familiar
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Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana, han procedido a la investigación de una mujer, de 36 años, que trató de introducir en el centro de menores Valle Tabares 7 gramos de hachís ocultos en su cuerpo, presuntamente para proporcionárselos a un familiar que se encuentra internado.

Recibida la información de una posible introducción de sustancias estupefacientes, se organizó el operativo que culminó con aprehensión de hachís y la investigación de una persona por un presunto delito contra la salud pública, según informa en una nota la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

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El servicio ha sido desarrollado en coordinación con el propio centro y el Grupo de Guías Caninos del Cuerpo General de la Policía Canaria-Policía Autonómica.

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