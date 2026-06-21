Tráfico estrena un importante cambio en los adelantamientos: la nueva multa de la DGT de 200 euros que ya está en el BOE

Las operaciones salida y retorno de las vacaciones de este año van a estar más vigiladas de cerca que nunca. Los conductores que se desplacen por la red viaria española se encontrarán con una regulación estricta encaminada a maximizar la fluidez y reducir los atascos estivales.
Entre las medidas publicadas, destaca la implantación de una nueva multa de la Dirección General de Tráfico (DGT) destinada a erradicar comportamientos que colapsan los carriles rápidos en momentos de máxima intensidad circulatoria.
La medida ya figura de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dentro de la resolución anual de medidas especiales de regulación del tráfico.
A diferencia de lo que muchos usuarios piensan, esta restricción no se ha diseñado de forma exclusiva para los meses de julio y agosto, aunque será durante estas fechas de movilidad masiva cuando tenga un impacto directo en las principales autovías y autopistas del país.
La intención del organismo dirigido por Pere Navarro es muy clara: evitar situaciones de riesgo provocadas por diferencias mínimas de velocidad en adelantamientos prolongados.
¿A quién afecta la nueva multa de la DGT?
La normativa no se aplica de manera generalizada a todos los usuarios de la vía, sino que pone el foco sobre la circulación de los vehículos de gran tonelaje. Específicamente, las restricciones se activan para aquellos vehículos de transporte de mercancías con una Masa Máxima Autorizada (MMA) superior a los 7.500 kilos.
De igual manera, la prohibición se extiende a los transportes que requieran una autorización complementaria para circular y a los vehículos especiales.
La DGT ha matizado que la prohibición de adelantar no será fija ni permanente. Se ejecutará “durante días y periodos horarios concretos“, coincidiendo de forma matemática con las franjas de mayor saturación de las carreteras españolas. Los tramos específicos afectados vendrán determinados en los anexos informativos que Tráfico actualiza de forma constante.
Adiós a los adelantamientos “en paralelo”
La razón técnica detrás de esta contundente medida es un viejo conocido de los conductores de turismos: el adelantamiento interminable entre camiones. En tramos de alta densidad, cuando un vehículo pesado intenta adelantar a otro circulando apenas a un par de kilómetros por hora más rápido, la maniobra se prolonga durante cientos de metros.
Este fenómeno, bautizado coloquialmente en el sector como “el adelantamiento elefante”, bloquea por completo el carril izquierdo. Como consecuencia directa, los turismos que circulan por detrás se ven obligados a realizar frenazos bruscos, lo que genera el peligroso “efecto acordeón” y desemboca en retenciones kilométricas o alcances traseros.
Con la aplicación de la nueva multa de la DGT, se busca erradicar esta maniobra en momentos críticos para garantizar que el tráfico mantenga un ritmo constante.
Cómo sabrán los conductores que está prohibido adelantar
La activación de estas restricciones temporales se comunicará en tiempo real. Los camioneros y transportistas deberán estar especialmente atentos a los canales oficiales instalados en las carreteras:
- Paneles de mensaje variable: Las pantallas luminosas situadas sobre la calzada indicarán de forma explícita la prohibición en los kilómetros posteriores.
- Señalización circunstancial: Señales físicas provisionales colocadas por las autoridades en puntos conflictivos.
- Agentes de la Agrupación de Tráfico: Indicaciones directas y órdenes de los guardias civiles encargados de la vigilancia del tramo.
La intensidad circulatoria, la alta siniestralidad acumulada en ciertos puntos negros de la red vial o las inclemencias meteorológicas adversas serán los principales detonantes para activar la prohibición de manera fulminante.
Cuantía económica y pérdida de puntos: las sanciones
No respetar esta orden expresa de regulación del tráfico tendrá consecuencias graves para el bolsillo. Incumplir la prohibición específica de adelantamiento decretada por la autoridad competente se tipifica como una infracción grave. Esto se traduce de forma automática en una sanción económica de 200 euros.
La penalización puede agravarse de forma severa dependiendo de las circunstancias exactas en las que ocurran los hechos. Si los agentes de vigilancia constatan que la maniobra del camión ha puesto en peligro la seguridad del resto de los usuarios de la vía, o si se desobedecen de forma flagrante las señales y órdenes directas, la acción puede ser calificada como conducción temeraria. En este supuesto, la cuantía se eleva hasta los 500 euros y puede conllevar la pérdida de puntos del permiso de conducir, además de consecuencias penales en los casos más extremos.