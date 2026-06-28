Salvamento Marítimo ha remolcado este domingo un pesquero sin gobierno que navegaba a unas 70 millas de Arrecife, en Lanzarote, con once personas extranjeras a bordo. Este pesquero a la deriva en Canarias provocó extrañeza en los servicios de rescate, hasta comenzar a aclarar algunos datos, como que podría ser robado.
El operativo se activó después de que el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas recibiera una llamada automática de socorro procedente de la embarcación, que se habría quedado a la deriva en aguas próximas a Canarias.
Tras recibir el aviso, Salvamento movilizó un avión Sasemar para iniciar la búsqueda del pesquero. La embarcación fue finalmente localizada y quedó custodiada por un buque que navegaba por la zona hasta la llegada de los recursos de emergencia.
La Salvamar Al Nair salió entonces a su encuentro desde Lanzarote. Una vez alcanzado el pesquero, a unas 70 millas del puerto de Arrecife, la tripulación procedió a iniciar el remolque hacia tierra.
Según los datos facilitados por Salvamento Marítimo a Europa Press, la llegada del pesquero al puerto de Arrecife estaba prevista sobre las 23.30 horas de este domingo.
El gerente del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha señalado en declaraciones facilitadas a Europa Press que se trataría de un pesquero presuntamente robado en Agadir, en Marruecos, con once personas migrantes a bordo.
Otras informaciones locales apuntan también a que el pesquero habría sufrido una avería en su maquinaria y que un buque cercano permaneció junto a la embarcación hasta la llegada de la Salvamar Al Nair.
La operación se produce en un contexto de vigilancia constante en la ruta marítima hacia Canarias, especialmente en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, donde Salvamento Marítimo mantiene dispositivos de búsqueda, rescate y asistencia ante embarcaciones con personas migrantes o barcos en situación de emergencia.