5 playas de Santa Cruz de Tenerife son aptas para acoger zonas de baño para perros

Cinco playas, de 42 analizadas en el litoral santacrucero, han sido calificadas como aptas para habilitar futuros espacios destinados al baño canino. Las Gaviotas, Las Teresitas, Acapulco (Valleseco), Añaza y la anexa al Club Náutico, figuran como ubicaciones con potencial para acoger perros censados, según se desprende del informe técnico de viabilidad elaborado por Gesplan, entidad a la que en julio de 2025 se le encargó desde el área de Servicios Públicos y Bienestar Animal del Ayuntamiento capitalino, al frente de Carlos Tarife, la elaboración de un estudio para barajar la posibilidad de implementar la medida en el municipio chicharrero.
El análisis, ya concluido, refleja la posibilidad de permitir el acceso de perros en playas (total o parcialmente) de la capital, así como los beneficios y desafíos asociados a dicha actuación. Para ello se evaluó todo el espacio costero de la capital, en el que, además, se determinaron otras localizaciones viables para perros, concretamente la playa El Llano y la del Parque Marítimo, pero en ambos casos estas ubicaciones están condicionadas a la mejora de la calidad de sus aguas.
Por otra parte, el informe hace hincapié en que la ley de Bienestar Animal insta a los ayuntamientos a promover espacios para animales de compañía y, aunque la ordenanza municipal actual reguladora de la protección y tenencia de animales restringe el acceso de perros a playas, en cambio existe respaldo jurídico para promover un cambio en la normativa que favorezca delimitar zonas para canes en el litoral, previa autorización de Costas.
El estudio que utiliza, además, la playa canina de Güímar como referencia positiva en Tenerife, insiste en que la posibilidad de crear espacios caninos en Santa Cruz depende de que se acompañe de medidas de control, entre las que hace alusión a una señalización específica, delimitar físicamente las zonas para perros, dotarlas de papeleras y dispensadores de bolsas, duchas y bebederos para perros, y controles sanitarios y de calidad del agua rutinarios.
Con todo ello, el informe de Gesplan incide en que la posibilidad de contar con playas caninas en el municipio es “favorable”, pues hay demanda social suficiente, respaldo jurídico y varias localizaciones aptas para ello. Mientras, añade, que los condicionantes detectados son técnicos o de gestión (accesos, señalización, calidad del agua o participación vecinal) y no constituyen “obstáculos insalvables”, lo que avala la creación de zonas de baño canino como una medida viable y compatible con la protección ambiental y la convivencia ciudadana.
Uno de cada cuatro hogares convive con un perro
Santa Cruz quiere habilitar zonas de baño y esparcimiento para perros en sus playas, una medida viable siempre que se realice de forma regulada y adaptada a las características de cada ubicación. El informe realizado por Gesplan, a instancias del área de Servicios Públicos y Bienestar Animal, destaca que esta actuación está avalada en la alta demanda de tenencia de perros que existe en la capital, donde uno de cada cuatro hogares convive con un perro.
En este sentido, subraya que en Santa Cruz hay 38.737 perros registrados, un parque canino equivalente al 18,3% de la población municipal. Se estima que más de 22.000 hogares conviven con canes, lo que justifica la necesidad de equipamientos específicos. Además, las proyecciones realizadas indican que una playa canina podría recibir entre 22.000 y 130.000 visitas anuales, según el nivel de utilización. Unos valores que fundamentan la creación de espacios permanentes para perros.