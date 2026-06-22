Las 3 prohibiciones para las hogueras de San Juan que te pueden costar una buena multa en Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado un plan de contingencia y vigilancia de cara a la celebración de las tradicionales hogueras de San Juan. A través del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal), el consistorio ya supervisa las condiciones de seguridad de la veintena de piras que han sido registradas de manera oficial en todo el municipio.
El objetivo es doble: salvaguardar la integridad de los ciudadanos y proteger los espacios públicos y masas forestales del área metropolitana ante cualquier conato de emergencia.
Este año, las labores de inspección se han intensificado de forma notable. Desde Protección Civil se coordinan los avisos de las hogueras que realizan de forma conjunta la agrupación de voluntarios, los inspectores del servicio de Servicios Públicos capitalino, la propia Policía Local y las alertas emitidas por la ciudadanía.
A través de la sede electrónica municipal, los vecinos han podido formalizar el registro de sus hogueras de San Juan para asegurar que cumplen con el estricto decreto de seguridad de esta edición.
Restricciones para las hogueras de San Juan
La normativa municipal para este año es restrictiva en cuanto a la ubicación y las dimensiones de las piras. Con carácter general, el Ayuntamiento recuerda que las hogueras de San Juan no podrán realizarse bajo ningún concepto sobre vías o espacios de dominio público. Esto incluye la prohibición absoluta de encender fuegos en parques urbanos, jardines comunitarios, barrancos y en las propias playas del municipio.
Para garantizar la seguridad de las personas y de las infraestructuras urbanas, se exige que cualquier pira autorizada esté ubicada a una distancia mínima de 20 metros de cualquier edificio, carretera, tendido eléctrico, cableado de telefonía o vehículos estacionados en la vía pública. Asimismo, se establece una separación obligatoria de al menos 50 metros entre hoguera y hoguera.
En el caso de que las llamas se pretendan encender en las proximidades de instalaciones de alto riesgo, tales como estaciones de servicio, gasolineras, almacenes industriales o acopios de materiales inflamables como papel, cartón o madera, la distancia de seguridad obligatoria se duplicará de forma automática hasta los 100 metros.
Las dimensiones físicas de las estructuras también están tasadas por los técnicos municipales. La altura máxima permitida para la fogata se sitúa de forma estricta en los 3 metros, con un diámetro límite de 5 metros en su base.
Estos cálculos responden a variables físicas testadas: bajo estas proporciones, la llama resultante no debería superar los 12 metros de altura, minimizando el riesgo de que las pavesas alcancen elementos aéreos o sean dispersadas por el viento.
Blindaje en la zona forestal de Anaga
El consistorio capitalino incide de forma especial en la sostenibilidad ecológica durante la velada. Queda prohibido terminante el uso de materiales inflamables, líquidos acelerantes, explosivos, neumáticos, electrodomésticos o colchones.
Alrededor de cada perímetro de fuego, los organizadores deben ejecutar labores previas de desbroce y limpieza para evitar que la vegetación seca propague el fuego de forma descontrolada ante un cambio repentino en la dirección del viento.
Es un requisito indispensable contar con un punto de abastecimiento de agua cercano, ya sea mediante mangueras operativas, cubos o extintores cargados.
Los responsables de la pira no podrán abandonar el recinto hasta que se garantice que las cenizas han sido extinguidas en su totalidad.
El operativo municipal extraordinario desplegará un refuerzo de casi 30 agentes y mandos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quienes patrullarán de forma prioritaria los distritos donde se prevén las celebraciones más multitudinarias.
No obstante, el foco de máxima preocupación se sitúa en los pueblos y barrios que componen el Macizo de Anaga. Debido a sus características geográficas y su masa forestal, esta zona presenta un riesgo extremo de incendio forestal, lo que obligará a una vigilancia continua por parte de la Unidad del Medio Natural (UMEN) y el Consorcio de Bomberos de Tenerife.
Refuerzo de Titsa para ir a Las Teresitas en San Juan
La movilidad urbana es el otro gran eje de actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La concejalía de Movilidad y Accesibilidad Universal, dirigida por Evelyn Alonso, ha confirmado un potente refuerzo en las conexiones del servicio de transporte público urbano hacia la playa de Las Teresitas, uno de los epicentros de mayor afluencia de personas durante esta festividad.
A través de la compañía Titsa, se incrementarán de forma masiva las frecuencias de la línea 910 (que conecta el Intercambiador de Santa Cruz con San Andrés y la playa) y de la línea nocturna 970. Esta ampliación del servicio, que ha supuesto una inversión municipal directa de 1.543,73 euros, implicará la suma de cuatro servicios extraordinarios.
Desde las 22:00 horas de la víspera de San Juan y hasta las 06:00 horas de la jornada siguiente, las guaguas operarán con una frecuencia constante de 15 minutos desde ambas cabeceras, garantizando un retorno seguro y promoviendo un modelo de movilidad sostenible que evite el colapso por vehículos privados.