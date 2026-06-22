Ratifican la condena a un médico del hospital de La Gomera acusado de homicidio por imprudencia grave

La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la pena impuesta a un médico del hospital de La Gomera acusado de homicidio por imprudencia grave a cumplir seis meses de cárcel e inhabilitación para ejercer durante otros 18 meses.
El facultativo llegó a un acuerdo con la familia por el que la aseguradora pagó 270.000 euros aunque ahora se anulan las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, en el primer caso porque el pago no lo hizo el médico y en el segundo porque no se aprecian especiales retrasos en el proceso.
Según la sentencia, la víctima era una mujer de 56 años que presentaba factores de riesgo coronario, obesidad, hipercoloesterol, era hipertensa y diabetes y en varias ocasiones había sido atendida por dolores torácicos, por lo que el hospital contaba con su historial médico desde 2004.
El 4 de febrero de 2018 la mujer tenía un dolor leve en el pecho que aumentaba al agacharse, que se agravó dos días después por lo que su hija decidió llevarla al Hospital donde ingresó sobre las 00:30 horas del 7 febrero de 2018, con fiebre, hipertensión y taquicardia.
La paciente fue admitida en urgencias y dada de alta apenas 12 minutos después por lo que estuvo menos de 3 minutos en enfermería, durante los cuales se preparó el protocolo y se concluyó que su dolencia no revestía gravedad.
Por ello, se la mandó al pasillo donde estuvo esperando para ser atendida hasta que lo hizo el médico durante otros nueve minutos, tiempo insuficiente para valorar esta dolencia, según el fallo.
En la sentencia se recoge que la mujer estaba muy cansada y cuando fue atendida por el procesado no se le realizó ni pautó prueba complementaria, ni analítica, ni un electrocardiograma, radiografías, ni se valoró sus antecedentes médicos.
El diagnóstico fue que sufría dolores de los huesos y músculos por lo que, se le inyectó un calmante, prescribió paracetamol, fue enviada a casa y se le recomendó que fuera tratada por su médico de cabecera y regresara a urgencias si empeoraba por lo que volvió a su domicilio, aun con dolores.
“La ausencia del mínimo cuidado y atención más elemental en la profesión por parte del médico de guardia acusado, impidió que la paciente pudiera ser reconocida y valorada por el especialista en cardiología” señala el fallo.
La mujer siguió sufriendo malestar general, fiebre, taquicardia, palidez y signos de congestión pulmonar, por lo que a las ocho de la mañana volvió al Hospital a donde llegó en ambulancia dado que había perdido la conciencia.
En ese momento el médico que la atendió diagnosticó un posible infarto agudo de miocardia y dado que el acusado seguía allí, al ver el resultado del electrocardiograma llegó a la misma conclusión que confirmó el cardiólogo.
Por ello, se decidió trasladarla en helicóptero al hospital de La Candelaria en Tenerife pero mientras esperaba se desaconsejó llevarla al helipuerto y fue sedada e intubada falleciendo pocas horas después.
Las sucesivas sentencias consideran que con un adecuado tratamiento la noche anterior habría muchas posibilidades de que sobreviviera por lo que el facultativo fue acusado de homicidio por imprudencia grave.
Finalmente, tras el acuerdo extrajudicial que consistió en el pago por parte de la compañía de seguros de 270.000 euros, los familiares desistieron de continuar con las acciones judiciales.
La Fiscalía mantuvo la acusación por lo que se impuso la mencionada condena que al ser recurrida ante la Audiencia ha tenido como resultado que se anulen los atenuantes sin que afecte a la duración de la pena de prisión e inhabilitación.