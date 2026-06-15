Ya es oficial: Estados Unidos y Canadá denegarán la entrada a quienes no hayan revisado este trámite clave

Tener el pasaporte físicamente en la mano no es suficiente para cruzar una frontera. Un error tan común como viajar con el documento a punto de vencer —o desconocer las reglas específicas del país de destino— es una de las principales causas por las que los viajeros se quedan atrapados en el mostrador de facturación del aeropuerto.
Cada país aplica normas de vigencia completamente distintas. Lo que en Canadá es legal, en España puede suponer una expulsión inmediata en el control de fronteras.
Estados Unidos y el “Six-Month Club”
Por norma general, Estados Unidos exige que el pasaporte sea válido durante al menos seis meses más allá de la fecha prevista de salida del país. Sin embargo, existe una gran excepción que beneficia a la mayoría de los viajeros hispanohablantes.
Se trata del “Six-Month Club” (Club de los Seis Meses). Los ciudadanos de los países que integran esta lista están exentos de la norma general: solo necesitan que su pasaporte esté vigente durante el tiempo exacto que dure su estancia en territorio estadounidense.
- Países incluidos: España, México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros.
- Permiso adicional: recuerda que si viajas sin visado bajo el Programa de Exención de Visado, debes tramitar obligatoriamente la autorización electrónica ESTA a través de la plataforma oficial del Gobierno de EE. UU..
Canadá: Prohibido que caduque en el destino
El Gobierno canadiense no aplica una regla fija de tres o seis meses de margen, pero es inflexible en un aspecto: el pasaporte debe estar vigente durante toda la visita.
Si las autoridades migratorias detectan que el documento caduca mientras estás dentro del país, denegarán el ingreso de forma automática. Las leyes de inmigración impiden emitir un permiso de estancia o visado que supere la fecha de vencimiento del pasaporte del solicitante.
- Permiso adicional: Los viajeros exentos de visado que lleguen por vía aérea necesitan la autorización electrónica eTA, gestionada por el Ministerio de Inmigración de Canadá. Los residentes permanentes en EE. UU. (Green Card) están exentos de este trámite.
España y el Espacio Schengen: La regla del 3 y el 10
Para entrar a España o a cualquier país del espacio Schengen, la Unión Europea aplica de forma estricta dos condiciones simultáneas que todo extranjero debe cumplir. El incumplimiento de cualquiera de ellas se traduce en una denegación de entrada:
- Margen de 3 meses: el pasaporte debe tener al menos tres meses de validez por encima de la fecha prevista en la que se planea abandonar el territorio europeo.
- Límite de emisión (10 años): el pasaporte tiene que haber sido emitido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada. Si un documento tiene una validez prorrogada que supere los 10 años desde su impresión original, ya no es válido para entrar en la UE.
- Cambio clave para 2026 (ETIAS): los viajeros de países exentos de visado deben tener en cuenta que la Unión Europea tiene previsto el lanzamiento del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Este permiso electrónico tendrá un coste de 20 euros (gratuito para menores de 18 y mayores de 70 años) y una validez de 3 años.
Resumen de los requisitos por destino
En Estados Unidos el pasaporte debe estar válido por 6 meses más allá de la estadía, salvo para los países del “Six-Month Club”, que solo necesitan vigencia durante la permanencia. El trámite requerido es el ESTA si no se necesita visado.
En Canadá el documento debe estar vigente durante toda la visita, sin un mínimo fijo de meses. Se requiere tramitar la eTA para las llegadas por vía aérea si se está exento de visa.
En España y el Espacio Schengen el pasaporte requiere un mínimo de 3 meses de vigencia tras la fecha de salida y haber sido emitido en los últimos 10 años. A finales de 2026 será obligatorio el permiso ETIAS para los ciudadanos exentos de visado.
Recomendación para evitar imprevistos: Aunque cumplas con las excepciones de vigencia mínima en países como EE. UU. o Canadá, sistemas de facturación automática de las aerolíneas aplican filtros rígidos de seis meses. Para evitar retrasos y discusiones en el aeropuerto, la recomendación de los expertos es renovar el pasaporte si le quedan menos de seis meses de vida útil.
Consejos de última hora antes de comprar el billete
- Vuelos con escala: si tu viaje no es directo, verifica los requisitos de vigencia de pasaporte y visados de tránsito de los países donde realices las conexiones.
- Plazos de renovación: gestiona la renovación de tu documentación con un mínimo de tres meses de antelación para esquivar los colapsos habituales en las oficinas de expedición.