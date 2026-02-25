EEUU endurece las reglas: todos los españoles pueden ser rechazados aunque tengan la autorización electrónica

El Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda a los ciudadanos españoles que tengan previsto viajar a Estados Unidos que disponer de un visado o de una autorización electrónica de viaje (ESTA) no garantiza la entrada en el país.
Así lo recoge el Gobierno en sus Recomendaciones de Viaje vigentes a 25 de febrero de 2026, donde se advierte de que la decisión final sobre el acceso al territorio estadounidense corresponde en cada caso a las autoridades fronterizas.
Tener el ESTA no asegura que te dejen entrar
En este documento oficial, el Ministerio subraya que:
“Llegar con ESTA o visado no es garantía de entrada en EEUU, puesto que la decisión la toma en cada caso la CBP“.
Esto significa que la autorización electrónica (que puedes completar en este enlace) exigida a los ciudadanos españoles que viajan por turismo o negocios permite embarcar con destino a Estados Unidos, pero no implica necesariamente que el viajero vaya a ser admitido tras el control migratorio en el aeropuerto.
Pueden revisar tus redes sociales
Además, Exteriores advierte de que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están facultados para realizar comprobaciones adicionales durante el proceso de entrada en el país.
Entre estos procedimientos se incluye la posibilidad de analizar la actividad del viajero en internet. Tal y como recoge el propio documento oficial:
“La CBP está habilitada para revisar las redes sociales de los viajeros cuando cruzan la frontera para entrar en el país”.
Esta revisión puede llevarse a cabo en el propio puesto de control fronterizo y forma parte de los mecanismos de verificación aplicados por las autoridades estadounidenses.
Posibles consecuencias
El Ministerio también recuerda que permanecer en Estados Unidos más allá del periodo autorizado constituye una infracción de la legislación migratoria del país, lo que puede acarrear sanciones como la detención, la deportación o la imposibilidad de volver a entrar en el futuro. Pegado text
En este contexto, Exteriores recomienda a los viajeros cumplir estrictamente con las condiciones de estancia y portar en todo momento la documentación que acredite su situación legal durante su permanencia en territorio estadounidense.