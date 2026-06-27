¿Vas a reservar pista de pádel en Santa Cruz? Hay cambios en los horarios de verano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes, ampliará durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público del Complejo Deportivo Barranco de Santos. Esta medida tiene como objetivo facilitar que la ciudadanía pueda reservar pista de pádel u otras instalaciones municipales durante el periodo estival en el distrito Salud-La Salle.
De este modo, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, el horario de alquiler será de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas. La gran novedad para quienes buscan reservar pista de pádel en verano es la incorporación de la franja de mañana de lunes a viernes. Los sábados el complejo abrirá de 9:00 a 13:30 horas, mientras que los domingos lo hará de 9:30 a 14:00 horas. Los días festivos las instalaciones permanecerán cerradas.
Más facilidades para jugar en Barranco de Santos
El complejo cuenta con cinco pistas de pádel (tres cubiertas y dos descubiertas) y una cancha polideportiva de uso libre, disponible bajo reserva previa. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha destacado que esta ampliación responde a la alta demanda veraniega para favorecer una vida activa en el municipio.
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, ha explicado que la medida atiende directamente a las peticiones de los usuarios. El cambio de horario busca ofrecer más opciones para compatibilizar el deporte con las vacaciones, el trabajo o la conciliación familiar durante los meses de julio y agosto.
Cómo funciona el sistema de reservas y pagos
Los usuarios que deseen reservar pista de pádel o de tenis deben tener en cuenta las normas del cuadrante de reservas:
- Gestión online: Del día 1 al 24 de cada mes se puede tramitar el alquiler en la página web santacruzentrena.es para cualquier día del mes en curso. Para reservar fechas del mes siguiente, el sistema se abre el día 25 de cada mes (o primer día hábil posterior).
- Pago presencial: A partir del día 25 y hasta el cierre del mes, el pago solo se podrá realizar con tarjeta bancaria de forma presencial en la Oficina Móvil situada junto al pabellón Quico Cabrera (de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas).
Alternativas en Las Delicias y Tío Pino
El Servicio de Deportes recuerda que, bajo el mismo sistema de gestión, los ciudadanos también pueden reservar pista de pádel en el Centro Deportivo de Las Delicias, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y fines de semana o festivos de 8:00 a 20:00 horas.
Para los aficionados a la raqueta, el Centro Municipal de Tenis Tío Pino pone a disposición tres pistas que operan en el mismo horario: de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y fines de semana y festivos de 8:00 a 20:00 horas.