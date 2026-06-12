Alerta del INCIBE por el ‘Ghostpairing’: el nuevo método para espiar tu WhatsApp sin que pierdas el acceso

Los fraudes digitales dirigidos a la suplantación de identidad continúan evolucionando. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido una alerta oficial respecto a una nueva modalidad de estafa denominada Ghostpairing.
A diferencia de los métodos tradicionales, esta variante permite a los ciberdelincuentes tomar el control y monitorizar las cuentas de WhatsApp sin que la víctima detecte anomalías o pierda el acceso inmediato a la aplicación en su teléfono móvil.
El procedimiento habitual de sustracción de cuentas se basaba en la ingeniería social para interceptar el código de doble verificación enviado por SMS. Sin embargo, el Ghostpairing modifica esta estrategia: el objetivo principal es vincular la cuenta afectada a un dispositivo secundario controlado de forma remota por el atacante, imitando el proceso legítimo que se realiza al conectar la aplicación a plataformas como WhatsApp Web o las versiones de escritorio.
El gancho de la foto etiquetada y páginas falsas de Meta
El vector de ataque inicial se ejecuta a través de la recepción de un mensaje aparentemente legítimo. Este texto suele provenir de un contacto conocido cuya cuenta ya ha sido comprometida previamente por la red de ciberdelincuentes. El mensaje fraudulento suele incluir ganchos de curiosidad mediante enlaces acompañados de frases directas como “¿eres tú el de esta foto?” o “mira esta foto en la que te he etiquetado”.
Si el usuario pulsa sobre el enlace adjunto, el sistema lo redirige de inmediato a una página web fraudulenta diseñada para suplantar la interfaz gráfica de servicios oficiales de Meta, tales como Facebook o Instagram. Dentro de este portal malicioso, y tras completar una serie de pasos guiados, se insta a la víctima a introducir su número de teléfono personal. Este proceso automatizado simula y ejecuta el emparejamiento técnico de la cuenta de WhatsApp con el terminal del atacante.
Una vez que el dispositivo fraudulento queda correctamente vinculado, el ciberdelincuente adquiere acceso íntegro a los historiales de conversación y a todos los archivos multimedia enviados o recibidos. Del mismo modo, el intruso cuenta con la capacidad de enviar mensajes masivos suplantando la identidad de la víctima con el fin de propagar el fraude a nuevos contactos. La vinculación permanece activa y el acceso se mantiene de forma indefinida hasta que el usuario fuerce de manera manual el cierre de la sesión.
Protocolo de actuación para cuentas afectadas
El organismo especializado en ciberseguridad detalla que el primer paso obligatorio en caso de intrusión es desvincular cualquier dispositivo no reconocido. Para llevarlo a cabo, el usuario debe acceder al menú interno de ajustes de WhatsApp, dirigirse al apartado específico de “Dispositivos vinculados” e iniciar el cierre de sesión de todos aquellos terminales o navegadores sospechosos.
Las directrices del INCIBE recomiendan además realizar un análisis técnico del dispositivo móvil mediante un software antivirus actualizado para descartar la presencia de programas maliciosos o malware. Asimismo, resulta necesario proceder al cambio de las contraseñas corporativas o personales que se sospecie que hayan podido quedar expuestas en los chats o durante el proceso de navegación en la web falsa.
Si el acceso no autorizado ha derivado en una suplantación de identidad activa con fines delictivos, se debe proceder a la recopilación exhaustiva de pruebas digitales para interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando exista riesgo de exposición de datos de carácter sensible, se aconseja recurrir a la práctica del egosurfing (rastreo de la propia información en motores de búsqueda) para comprobar la presencia de filtraciones y, si fuera necesario, ejercer el derecho al olvido ante terceros.
Medidas de prevención e inspección periódica
Para evitar ser víctima del Ghostpairing, el instituto recomienda no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de procedencia dudosa. Si se recibe un enlace sospechoso de un conocido, la pauta de seguridad dictamina comprobar la veracidad de la comunicación utilizando canales de contacto alternativos.
El protocolo de seguridad básico se complementa con la activación obligatoria del doble factor de verificación, el compromiso de no compartir códigos confidenciales ni credenciales bancarias y el mantenimiento actualizado tanto del sistema operativo como de las soluciones antivirus instaladas en el terminal.
Por último, el INCIBE recuerda que dispone de una Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita y confidencial para resolver incidencias de forma especializada. Los usuarios con sospechas de hackeo pueden recurrir al número telefónico 017, o bien contactar mediante los canales habilitados en las aplicaciones WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017).