Mano dura en TITSA: las agresiones a los conductores de guagua en Tenerife serán sancionadas penalmente

El Cabildo de Tenerife impulsa que el personal de conducción e inspección tenga rango de autoridad administrativa para blindar su seguridad frente a los altercados.
Tenerife blindará sus guaguas con mamparas y multas de 6.000 euros tras la agresión a un conductor de TITSA
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El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes, 26 de junio, una moción institucional clave para reforzar la protección de los trabajadores de TITSA y mejorar la seguridad y convivencia en el transporte público de la Isla.

El acuerdo busca dotar de mayores herramientas operativas y jurídicas al personal de conducción e inspección frente a los episodios de conflictividad y agresiones registrados en el servicio.

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La principal medida acordada consiste en solicitar formalmente al Gobierno de Canarias la modificación o desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. El objetivo es que se reconozca de forma oficial la condición de autoridad administrativa a los conductores e inspectores de las guaguas.

Este cambio normativo blindará jurídicamente a la plantilla, reforzará sus labores de control y agilizará la tramitación de denuncias e infracciones a bordo de los vehículos.

Acciones legales contra los agresores

Asimismo, el acuerdo plenario respalda de forma unánime que la empresa pública TITSA se persone y ejerza acciones legales directas contra los autores de agresiones físicas o faltas de respeto graves hacia sus trabajadores o el personal de seguridad privada de la compañía.

Para garantizar la eficacia de estas medidas, la moción contempla una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Canaria y las diferentes policías locales de la Isla.

El fin es asegurar una respuesta policial rápida ante altercados y facilitar la tramitación inmediata de denuncias en paradas, estaciones e interiores de las guaguas.

El incremento de usuarios en el transporte público de Tenerife ha llevado al Cabildo a blindar la seguridad en TITSA. La futura consideración de los conductores como autoridad administrativa busca frenar las conductas incívicas y las agresiones en la red insular de guaguas.

Formación, campañas y negociación

El plan aprobado por la corporación insular incluye también los siguientes ejes de actuación:

  • Formación específica: Se promoverán cursos conjuntos para el personal de TITSA y los cuerpos policiales sobre normativa de transporte y procedimientos administrativos sancionadores.
  • Concienciación ciudadana: Desarrollo de campañas informativas enfocadas en el uso responsable de las guaguas, el respeto a los profesionales y el conocimiento de las conductas que acarrean sanciones económicas.
  • Consenso laboral: TITSA se compromete expresamente a informar, consultar y negociar con la representación legal de los trabajadores cualquier protocolo o medida derivada de esta moción que afecte a sus condiciones de seguridad, funciones u organización del trabajo antes de su implantación.
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