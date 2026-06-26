Mano dura en TITSA: las agresiones a los conductores de guagua en Tenerife serán sancionadas penalmente

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes, 26 de junio, una moción institucional clave para reforzar la protección de los trabajadores de TITSA y mejorar la seguridad y convivencia en el transporte público de la Isla.
El acuerdo busca dotar de mayores herramientas operativas y jurídicas al personal de conducción e inspección frente a los episodios de conflictividad y agresiones registrados en el servicio.
La principal medida acordada consiste en solicitar formalmente al Gobierno de Canarias la modificación o desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. El objetivo es que se reconozca de forma oficial la condición de autoridad administrativa a los conductores e inspectores de las guaguas.
Este cambio normativo blindará jurídicamente a la plantilla, reforzará sus labores de control y agilizará la tramitación de denuncias e infracciones a bordo de los vehículos.
Acciones legales contra los agresores
Asimismo, el acuerdo plenario respalda de forma unánime que la empresa pública TITSA se persone y ejerza acciones legales directas contra los autores de agresiones físicas o faltas de respeto graves hacia sus trabajadores o el personal de seguridad privada de la compañía.
Para garantizar la eficacia de estas medidas, la moción contempla una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Canaria y las diferentes policías locales de la Isla.
El fin es asegurar una respuesta policial rápida ante altercados y facilitar la tramitación inmediata de denuncias en paradas, estaciones e interiores de las guaguas.
El incremento de usuarios en el transporte público de Tenerife ha llevado al Cabildo a blindar la seguridad en TITSA. La futura consideración de los conductores como autoridad administrativa busca frenar las conductas incívicas y las agresiones en la red insular de guaguas.
Formación, campañas y negociación
El plan aprobado por la corporación insular incluye también los siguientes ejes de actuación:
- Formación específica: Se promoverán cursos conjuntos para el personal de TITSA y los cuerpos policiales sobre normativa de transporte y procedimientos administrativos sancionadores.
- Concienciación ciudadana: Desarrollo de campañas informativas enfocadas en el uso responsable de las guaguas, el respeto a los profesionales y el conocimiento de las conductas que acarrean sanciones económicas.
- Consenso laboral: TITSA se compromete expresamente a informar, consultar y negociar con la representación legal de los trabajadores cualquier protocolo o medida derivada de esta moción que afecte a sus condiciones de seguridad, funciones u organización del trabajo antes de su implantación.