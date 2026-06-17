Santa Cruz expropiará un terreno privado para ensanchar el tramo de una acera

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Gerencia de Urbanismo, prevé expropiar una parcela privada, ubicada al inicio de la calle Juan Pablo II, esquina con la Rambla, cuyo cerramiento a causa de un muro perimetral impide el correcto tránsito de peatones debido a la estrechez de la acera.
La intención de Urbanismo es ensanchar dicho tramo, previsto por el vigente Plan General de Ordenación (PGO), con el objetivo de que tenga la misma sección (anchura) existente hasta el número 60 de la citada vía capitalina.
La concejala de Urbanismo, Zaida González, afirmó que “el terreno afectado por la previsión de ese ensanche e, a fecha actual, privado y, por lo tanto, de acuerdo con lo previsto por la ley del Suelo, para su ejecución hay dos fórmulas: la expropiación y ejecución de la obra por parte del propio Ayuntamiento; o la cesión y ejecución gratuita por los propietarios de las parcelas edificables”.
Asimismo, González aclaró, en respuesta a una pregunta formulada sobre la actuación prevista en esta zona formulada por el grupo municipal Vox en la comisión de control celebrada la pasada semana, que “es requisito indispensable esta última opción para que una vez se finalicen las edificaciones resultantes, los propietarios puedan obtener la primera ocupación si ya está urbanizado todo su frente”.
En este sentido, la edil del área avanzó que el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo ya ha emitido la resolución de alineaciones y rasantes, a solicitud de los particulares, advirtiendo de los cauces legales para poder proceder a la actuación del futuro ensanche de la acera.