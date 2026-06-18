Vuelve Siam Night, el mayor espectáculo nocturno de la industria mundial de los parques de ocio

Siam Night vuelve este verano a encender sus noches el próximo 27 de junio, con el acto de inauguración Costa Adeje Siam Night, una propuesta que sitúa a España en el mapa mundial del entretenimiento nocturno. A lo largo de los meses de julio y agosto, Siam Park abrirá sus puertas al caer el sol con una propuesta totalmente renovada, más ambiciosa, más tecnológica y más espectacular que nunca.
Reconocido durante diez años consecutivos como el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, Siam Park se prepara para mostrar una dimensión completamente distinta de sí mismo. De día, el parque deslumbra con el contraste del cielo azul, el sol, el agua cristalina y la exuberante vegetación tropical. De noche, todo cambia: la luz, la atmósfera y el entorno transforman Siam Park en un universo nuevo, envolvente y sensorial.
Siam Day y Siam Night son dos formas diferentes de vivir un mismo icono. Cuando cae la noche, la vegetación cobra vida gracias a los efectos especiales, los caminos se iluminan, el sonido marca el pulso del recorrido y cada rincón del parque se convierte en parte de una gran escenografía. El entorno místico de Siam Park despierta bajo las estrellas con luces, fuego, láser, música y proyecciones que hacen latir el parque como un escenario vivo.
A ello se suma un aliado natural: las cálidas noches de Canarias, con una climatología privilegiada que permite disfrutar al aire libre durante todo el verano y que convierte a Siam Night en una cita imprescindible no solo para quienes visitan las islas, sino para cualquier viajero que busque vivir, desde cualquier punto de España, una experiencia nocturna sin precedentes.
Tras el éxito alcanzado en 2025, Siam Night regresa, con el reto de superar todas las expectativas y consolidarse como una cita imprescindible del verano a nivel nacional e internacional. La propuesta combina ocio acuático, tecnología de última generación, DJs en vivo, efectos especiales sincronizados y una narrativa visual diseñada para envolver al visitante desde el primer momento.
La gran novedad de esta edición será una puesta en escena concebida en torno a cuatro zonas temáticas inspiradas en los caracteres de los cuentos históricos de Siam. Cada una de ellas tendrá una identidad propia, representada por los colores verde, azul, rosa y dorado, vinculados simbólicamente a la naturaleza, agua, cielo y fuego. A lo largo de la noche, los visitantes recorrerán estos cuatro universos hasta llegar al encuentro final de los caracteres, una escenificación nunca vista en el parque que reunirá luz, sonido, fuego, láser y agua en un mismo espectáculo.
El Wave Palace será uno de los grandes epicentros de Siam Night. Este espacio se transformará en una superficie visual de gran formato, con un despliegue audiovisual de alta definición que acompañará la experiencia durante toda la noche. Siam Beach y las principales zonas del parque también formarán parte de esta transformación, creando un recorrido inmersivo donde cada paso, cada atracción y cada efecto contribuirán a una atmósfera única.
Las atracciones más emblemáticas de Siam Park adquirirán una nueva intensidad bajo la luz nocturna. La Tower of Power y Saifa, iconos del parque, cambian por completo de aspecto y ganan una nueva vida, convirtiendo cada lanzamiento y cada descenso en un espectáculo por sí mismo.
La música será otro de los grandes protagonistas de la noche. Las sesiones de DJs en vivo llenarán el parque de energía, mientras que las zonas chill-out y los juegos interactivos ofrecerán diferentes ritmos de disfrute para todos los públicos. Siam Night está pensada para quienes buscan adrenalina, espectáculo, diversión y una forma completamente distinta de vivir el verano.
Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, destaca que Siam Night es una atracción única en el mundo: “No hay otro lugar como este, un parque acuático con ambiente nocturno, efectos especiales y música. Cada edición requiere diez meses de preparación meticulosa para lograr este ambiente extraordinario. Nuestro objetivo es claro: queremos que las personas vengan a disfrutar y a sentir la excelencia del ocio”.
Además de su espectacular despliegue técnico, Siam Night mantiene una de sus grandes ventajas: disfrutar de las atracciones en un ambiente más fresco, con una circulación más ágil y colas más fluidas. Toboganes como Saifa o la propia Tower of Power formarán parte de una experiencia nocturna diseñada para vivir una experiencia inolvidable.
La seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta. Para ello, Siam Park contará con un equipo de socorristas altamente cualificados, encargado de garantizar el correcto desarrollo de la actividad durante toda la noche.
Como parte de su compromiso con la comunidad canaria, el Grupo Loro Parque mantendrá el 50% de descuento para residentes canarios. Además, se reforzará el servicio de guaguas para facilitar el acceso al parque desde diferentes puntos estratégicos de la isla.
Siam Night abrirá sus puertas el 27 de junio y se celebrará durante los meses de julio y agosto, de martes a sábado, en horario de 20:00 a 24:00 horas. Las entradas están disponibles en siampark.net, en taquillas y en los puntos de venta autorizados.
Con esta nueva edición, Costa Adeje Siam Night reafirma su papel como una de las experiencias más esperadas del verano y eleva su proyección como referente internacional y anima la curiosidad de todos aquellos que ya lo han vivido en el pasado, para disfrutar de una edición que promete ser mejor que nunca.