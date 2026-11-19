El número de nacimientos acumulados en Canarias descendió el 1,80% de enero a septiembre respecto al mismo periodo de 2025, situándose en 8.563, frente a los 8.720 de los nueve primeros meses del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Canarias es la segunda comunidad con mayor caída de la natalidad, solo superada por Galicia (3,68%), y por encima de Baleares (1,15%) y Castilla-La Mancha (1,02%).
Por provincias, Santa Cruz de Tenerife acumula un descenso interanual del 3,14% por solo el 0,64% registrado en la oriental. La provincia tinerfeña es la cuarta del país con menor natalidad con respecto al año anterior, solo superada por Zamora (-8,94%), Pontevedra (4,9%) y Orense (4,71%).
El descenso también se refleja en las cifras correspondientes al mes de septiembre, donde los nuevos bebés en el Archipiélago fueron 991 (33 diarios), el 2,72% menor que los 1.018 registrados en el mismo mes del año anterior.
La natalidad en Canarias atraviesa un momento crítico, con unos registros negativos récord si tomamos en cuenta su evolución hasta el mes de septiembre a lo largo del período comprendido entre los años 2013 y 2026, registrándose 2018 (-680 personas) y en 2021 (-650 personas) como los de mayores descensos, salvo los aumentos interanuales en los ejercicios de 2025 (196 nacimientos), 2016 (84 más) y 2014 (338 más) con respecto a los anteriores.
Los 8.563 nacimientos de 2026 suponen poco más de 31 alumbramientos diarios, y 3.372 menos que hace 10 años, cuando se registraron 11.935. Lejos quedan los años del baby boom, donde de 1970 y 1974 se superó los 29.000 nacimientos (80 bebés al día), con un máximo de 29.992 en 1971, comenzando luego un descenso prolongado. El indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) era de 3,18 en 1975, por el 0,75 de 2025.
Entre enero y septiembre se redujeron en mayor medida en las Islas los nacimientos de niñas, que fueron 4.200, el 2,23% menos que los acumulados en igual periodo de 2025, en tanto que los de niños bajaron el 1,38%, quedando en 4.363.
Múltiples factores
Cuestionado por estos registros, el profesor de Análisis Geográfico Regional del departamento de Geografía e Historia de la ULL, Luis Jerez Darias, aseguró que este descenso de la natalidad es una tendencia prolongada desde hace bastantes años y que “se ha hecho como más destacada a partir de 2017, cuando por primera vez el crecimiento natural (o vegetativo) es negativo en Canarias, es decir, el número de fallecimientos supera al de nacimientos”.
Reconoce que son múltiples los factores que influyen en este descenso de la natalidad, comenzando por los propiamente demográficos, “que tienen que ver con el cada vez menor número de mujeres en edad reproductiva”, son las nacidas entre los años 1980, 1990 o 2000 en términos absolutos.
Luego hay condiciones sociológicas cuando “las mujeres y las propias familias que pueden tener hijos muchas veces retrasan la maternidad, en primer lugar por su desarrollo profesional y para lograr una estabilidad en el mercado laboral, o bien quieren disfrutar un poco más de la vida sin tener las ataduras de tener hijos”. También hay costumbres sociales superadas: “Hemos pasado de la mujer que era un sujeto reproductor y trabajaba en la crianza, el cuidado, etcétera, a otras mentalidades, que incluso por propia voluntad no quiere ser madre”.
No hay que olvidar que en Canarias “son muy importantes los factores de carácter económico o material. La precariedad laboral y de bajos salarios, que sobre todo en la mujer se ven multiplicados, y los problemas de emancipación que determinados por el mercado laboral, los bajos salarios y los problemas para acceder a una vivienda. Precisamente la vivienda es un factor que ha multiplicado con creces las dificultades para formar una familia y tener hijos”. También las dificultades para conciliar y cuidar a los hijos es un factor que lastra la natalidad.
Sobre los registros a nivel insular, el profesor de Análisis Geográfico Regional alertó sobre la realidad en La Gomera, El Hierro o La Palma, donde se acentúa el proceso de desnatalidad. “El envejecimiento poblacional es exagerado y es más acuciante la caída de la natalidad. La Gomera tiene una población que supera los 46 años de media”.
Pese al descenso de la natalidad, la población en las Islas mantiene un crecimiento por encima de la media nacional, debido a la llegada de nuevos residentes, en su mayoría procedentes de Europa, América o África. Sin embargo, pese a aportar una población joven que equilibra esa caída local de población fértil, están sufriendo los mismos patrones de desnatalidad, “con unas situaciones más precarias que las nuestras a la hora de conseguir una estabilidad laboral, una vivienda, etc.