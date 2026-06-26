Profesores de Secundaria y FP de Canarias suspenden la gestión de la Consejería de Educación

El profesorado de Educación Secundaria y Formación Profesional (FP) de Canarias suspendió la gestión de la Consejería de Educación respecto al sistema educativo y las condiciones laborales de los docentes. El próximo lunes se concentrarán a las 10.30 horas ante la Consejería y presentarán más de mil firmas.
Denuncia que el sistema educativo arrastra dos años de desastre organizativo. Esta situación ha generado un grave detrimento en la formación del alumnado debido a los continuos recortes económicos y recursos educativos. Además, de niveles insostenibles de estrés entre el personal docente y la comunidad.
Señalan directamente al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como máximo responsable de la situación actual al dejar la gestión educativa en manos de un equipo que “ha demostrado un desconocimiento total” de la realidad de las aulas y una incapacidad manifiesta para administrar el área, empeorando el desarrollo pedagógico, la formación y los derechos laborales en los centros.
Denuncian el incumplimiento flagrante de la obligación de invertir el 5% del PIB.