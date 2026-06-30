El municipio de Canarias donde más calor ha hecho hoy: casi 39 grados

Tejeda, en Gran Canaria, ha sido este martes el municipio donde más calor ha hecho en Canarias, según el resumen de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizado a las 18.42 horas. La estación del municipio grancanario alcanzó los 38,6 grados a las 13.50 horas, el valor más alto registrado hoy en el Archipiélago.
El dato llega en plena entrada del primer episodio de calor del año, que ha llevado a la Aemet a activar el aviso naranja por altas temperaturas en Gran Canaria y el aviso amarillo en las Islas de la provincia occidental: Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.
La segunda temperatura más elevada del día también se ha medido en Gran Canaria. La estación de San Bartolomé de Tirajana, Las Tirajanas, registró 37,7 grados a las 12.10 horas.
Por detrás aparecen tres estaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Arure, en La Gomera, con 36,8 grados; Vallehermoso, Alto Igualero, también en La Gomera, con 36,4; y El Pinar, Depósito, en El Hierro, con 36,3 grados.
Tejeda marca la temperatura más alta de Canarias
El resumen de la Aemet sitúa a Tejeda como el punto más caluroso de Canarias este martes. La estación meteorológica alcanzó los 38,6 ºC, una cifra especialmente relevante por producirse en el arranque del primer episodio cálido del año.
El episodio afecta con mayor intensidad a Gran Canaria, donde la Aemet ha elevado el nivel de aviso a naranja por altas temperaturas. Este nivel implica un riesgo importante, especialmente para personas vulnerables, mayores, menores, trabajadores al aire libre y personas con patologías previas.
En el resto del Archipiélago, la situación también exige precaución. La Aemet ha activado el aviso amarillo por calor en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Además, mantiene avisos por fenómenos costeros en Gran Canaria y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como aviso amarillo por viento en Gran Canaria y La Gomera.
Las temperaturas más altas registradas este martes
Según el balance actualizado por la Aemet, estas han sido las máximas más destacadas de la jornada en Canarias:
- Tejeda, en Las Palmas, registró 38,6 grados a las 13.50 horas.
- San Bartolomé de Tirajana, Las Tirajanas, también en Las Palmas, alcanzó 37,7 grados a las 12.10 horas.
- Arure, en Santa Cruz de Tenerife, llegó a 36,8 grados a las 12.30 horas.
- Vallehermoso, Alto Igualero, marcó 36,4 grados a las 16.00 horas.
- El Pinar, Depósito, registró 36,3 grados a las 13.10 horas.
La presencia de dos estaciones grancanarias entre los valores más altos confirma que la isla redonda está siendo una de las más afectadas por este episodio de calor.
Alerta por calor y riesgo de incendio forestal
Paralelamente a los avisos de la Aemet, el Gobierno de Canarias ha decretado la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en la provincia occidental y en Gran Canaria. También ha activado la alerta por altas temperaturas en Gran Canaria y la prealerta por el mismo fenómeno en el resto del Archipiélago.
Estas decisiones se adoptan en un contexto de temperaturas elevadas, viento y condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego en zonas forestales. Las administraciones recomiendan extremar la prudencia, evitar actividades que puedan generar chispas o llamas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.