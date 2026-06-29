Canarias se prepara para el primer episodio intenso de calor del año: la Aemet actualiza la previsión

La Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) ha actualizado su previsión para Canarias de este martes, 30 de junio, ante el primer episodio de calor intenso del año. La agencia prevé calima, rachas muy fuertes de viento y temperaturas que podrán superar los 37 grados en medianías del sur de Gran Canaria, sin descartar puntualmente los 40 grados.
La actualización llega después de que el Gobierno de Canarias activara la alerta por riesgo de incendios forestales y avisos por altas temperaturas. Según el 112 Canarias, Gran Canaria entra este lunes en alerta por temperaturas máximas y el resto del Archipiélago lo hará este martes en situación de prealerta, junto a la prealerta por viento en todas las Islas.
Qué dice la última previsión de Aemet para Canarias
La predicción de la Aemet en Canarias para este martes apunta a un escenario marcado por el calor, la calima y el viento. La Agencia prevé intervalos nubosos de nubes medias y altas en general, además de nubes bajas en litorales norte durante las primeras y últimas horas del día.
El dato más relevante está en las temperaturas. Aemet señala que habrá un ascenso ligero a moderado, menos significativo en las costas del norte. Las máximas podrán superar los 37 ºC en medianías del sur de Gran Canaria y no se descartan valores puntuales de 40 ºC.
También se esperan registros elevados en otras zonas del Archipiélago. La previsión recoge hasta 35 ºC en medianías del sur y oeste de Tenerife y en cumbres de Gran Canaria, con posibilidad de alcanzar localmente los 37 ºC. En medianías del sur y oeste de las Islas occidentales y en el sur de Anaga, los termómetros podrán llegar a los 34 ºC.
Rachas muy fuertes y calima en medianías
La Aemet incluye entre los fenómenos significativos las rachas muy fuertes del nordeste en vertientes sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve. También podrán darse en el interior de Lanzarote y en el sur de Jandía.
La previsión añade presencia de calima en medianías y zonas altas, especialmente en vertientes sur. Esta combinación de calor, viento y polvo en suspensión puede empeorar la sensación térmica y elevar el riesgo en zonas forestales.
En medianías y zonas altas, el viento será de componente este ocasionalmente fuerte. En cumbres girará a flojo del norte.
Gran Canaria, la Isla con los valores más altos
Gran Canaria aparece como la Isla más expuesta en esta actualización meteorológica. La Aemet sitúa los valores más altos en medianías del sur, donde se podrán superar los 37 ºC y alcanzar de forma puntual los 40 ºC.
En las capitales, la previsión es más moderada. Las Palmas de Gran Canaria tendrá una mínima de 22 ºC y una máxima de 27 ºC. Santa Cruz de Tenerife registrará también 22 ºC de mínima, con una máxima prevista de 30 ºC.
La diferencia entre las zonas costeras y las medianías será clave durante el episodio. El calor será más acusado en el interior, en áreas orientadas al sur y oeste, y en zonas altas afectadas por la calima.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y personas con enfermedades crónicas.
En zonas de monte, se pide extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda provocar chispas o fuego. La evolución del episodio dependerá de las próximas actualizaciones de la Aemet y de los avisos del Gobierno de Canarias.