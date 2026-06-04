Claves para el transporte en Tenerife durante la visita del papa León XIV: guaguas a 1 euro, tranvía doble y cortes de servicio

El Cabildo de Tenerife ha presentado este jueves el dispositivo de seguridad y el plan de movilidad diseñado con motivo de la visita del Papa León XIV a la Isla, prevista para el viernes 12 de junio. El operativo contempla un importante refuerzo del transporte público, con más de 12.000 plazas adicionales de guagua y tranvías dobles cada diez minutos, con capacidad para transportar a unas 4.800 personas por hora.
Además, solo durante esa jornada, se habilitará una tarifa especial de un euro por trayecto para fomentar el uso del transporte público. El billete podrá abonarse en efectivo al conductor o con tarjeta en el caso de los usuarios que no dispongan de bono.
Los detalles del dispositivo han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso; y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, quienes han coincidido en subrayar el carácter “histórico” de esta visita.
Un dispositivo para una jornada “histórica” en Tenerife
El obispo de Tenerife destacó la importancia de un acontecimiento que, según afirmó, “quedará escrito en la historia de Tenerife”. Eloy Santiago puso el acento en la dimensión social y simbólica de la presencia del Papa León XIV en la Isla, al considerar que “confirma nuestros valores como solidaridad y acogida” y que servirá también para “visibilizar la realidad migratoria”.
“Es un evento de gran magnitud, que probablemente no ha habido otro igual en la historia de Canarias. Asumimos este desafío con gran responsabilidad, pero estoy convencido de que saldrá muy bien. La imagen de Tenerife dará la vuelta al mundo”, señaló el obispo durante la presentación.
Por su parte, Rosa Dávila pidió a quienes tengan previsto acudir a los actos programados que lo hagan “con tranquilidad y seguridad”, apelando al uso del transporte público y al cumplimiento de las indicaciones establecidas dentro del operativo.
Refuerzo de guaguas y tarifa especial de un euro
El responsable de Titsa, Ambrosio Hernández, detalló que el servicio incorporará más de 12.000 plazas extra para atender el aumento de la demanda durante la jornada. El refuerzo afectará a varias líneas metropolitanas, entre ellas las líneas 14, 15, 20, 50, 120, 122, 128 y 232.
También se reforzarán conexiones desde el norte de la Isla, como las líneas 100, 102 y 108, así como rutas procedentes del sur, entre ellas las líneas 110 y 112.
Según la información trasladada durante la rueda de prensa, el servicio quedará paralizado a las 8:15 horas y se retomará a partir de las 11:00 horas, dentro de las medidas previstas por razones de seguridad y movilidad.
Tranvías dobles cada diez minutos
El plan de movilidad también incluye un refuerzo del Tranvía de Tenerife, que funcionará con unidades dobles cada diez minutos. La capacidad prevista será de unas 4.800 personas por hora, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia Santa Cruz de Tenerife y reducir la presión sobre el tráfico privado.
Durante el viernes 12 de junio, la última parada del tranvía será La Paz, en Santa Cruz de Tenerife, como parte de las restricciones y adaptaciones previstas en el dispositivo especial.
El Cabildo de Tenerife ha insistido en la necesidad de planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el transporte público ante una jornada que se prevé de gran afluencia y que situará a la Isla en el foco informativo internaciona