Un recorrido virtual para conocer los tres BIC del núcleo de Machado

El núcleo de Machado, en el municipio de El Rosario, tiene en un espacio muy limitado hasta tres Bienes de Interés Cultural (BIC): la Casa del conocido corsario Amaro Pargo, el Camino Viejo de Candelaria y la ermita de Nuestra Señora de El Rosario, que cuentan con más de cinco siglos de historia. Y ahora, cualquiera puede realizar un recorrido virtual con imágenes en 360º por estos tres enclaves gracias al trabajo realizado por los aparejadores y profesores jubilados Ángel Adán y Beatriz García, de la Iniciativa Recuperación Casa Amaro Pargo, junto al profesor de Expresión Gráfica de la Universidad de La Laguna José Luis Saorín, quienes presentaron este proyecto el pasado mayo en la propia ermita, con una gran acogida y que puede verse íntegro por YouTube.
Ángel y Beatriz, vecinos de El Rosario, explican que la idea nació hace tres años, a partir de su interés por la historia de Amaro Pargo. En el proceso conocieron al profesor José Luis Saorín, quien se ofreció a grabar un recorrido 360º de las ruinas de la casa del corsario, pero una vez allí, al ver la cercanía de los otros dos BIC decidieron ampliar el proyecto a los tres bienes patrimonio con el objetivo de divulgar, proteger y revalorizar el patrimonio histórico de Machado mediante nuevas tecnologías accesibles a toda la ciudadanía.
Se trata de un innovador recorrido inmersivo que permite visitar virtualmente los tres BIC desde cualquier parte del mundo, mediante teléfonos móviles, tabletas, ordenadores o incluso gafas de realidad virtual y todo ello gratuitamente.
Además, indican, enriquecido por los croquis de Bernardo Parrilla, los datos históricos publicados por el catedrático de Historia de la ULL Manuel del Paz Sánchez, el historiador Daniel García Pulido, así como el apoyo del dinamizador cultural y escritor Alfredo López Pérez, autor de novelas sobre el corsario y divulgador de esta figura histórica a la cual encarna con actos en rutas teatralizadas especialmente en los colegios e institutos.
Además de este recorrido virtual, durante el acto también se presentaron tres maquetas históricas de la Casa de Amaro Pargo, realizadas a partir de los croquis elaborados en 1975 por Bernardo Parrilla, cuando el inmueble aún permanecía en pie y estaba habitado por Felipe Trujillo.
Entre ellos destaca la maqueta original realizada por el propio Bernardo y que posteriormente donó al Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Museo Lercaro), cedida especialmente para esta presentación.
También se mostró una maqueta educativa, desarrollada por la ULL mediante impresión 3D, con cubiertas desmontables y dependencias identificadas conforme a los croquis hechos por Bernardo Parrilla, así como una maqueta artística realizada de manera altruista por el maquetista José Doña y pintada de forma realista por el escultor Florencio Pérez.
Y es que la importancia de esta casa, en un lamentable estado de ruina en la actualidad, va más allá de haber sido residencia del corsario Amaro Pargo, ya que su construcción data de alrededor de 1530, junto a la ermita, y el pirata no la adquirió hasta 1744, explican Ángel y Beatriz.
Además, destacan, esta casa ya servía en 1642 como lugar de descanso para los regidores del Cabildo de la Isla, cuando se desplazaban desde San Cristóbal de La Laguna hacia Candelaria en peregrinación el día 2 de febrero siguiendo el camino que hoy es BIC, utilizado incluso por los guanches antes de la Conquista para conectar el norte y el sur de la Isla.
Y luego, más de 200 años después de construirse la casa, llega Amaro Pargo, “que tenía barcos y mucho comercio con América y compra la casa y todos los terrenos que están alrededor. Este hombre muere, hereda su sobrino y a partir de ahí la propiedad comienza a dividirse, y la casa llegó en pie hasta 1975, con su último propietario”, detallan. A partir de ahí, comenzaría el abandono y deterioro paulatino de esta casa, ya que la leyenda decía que el pirata escondió un tesoro aquí, lo que hizo que muchos saquearan el edificio en busca de ese tesoro inexistente.
Los curiosos pueden realizar un recorrido por las actuales ruinas y la reconstrucción 3D de la casa en este enlace.
Además, durante el acto de presentación del proyecto se mostró también una recreación, con inteligencia artificial, de cómo pudo haber sido Amaro Pargo en el momento de retratarse en el conocido cuadro del Cristo de la Humildad y Paciencia, ubicado en la propia ermita de Nuestra Señora de El Rosario, y también envejecido, con 65 años, que es cuando adquirió importantes cantidades de tierras en Toriño, así como la histórica Casa de Machado.
Pero la IA también permitió que los asistentes pudieran ver un pequeño vídeo recreando al corsario delante de su casa y saludando a los presentes. “La gente del pueblo se emocionó, y más la gente mayor, porque ellos cuentan que iban a esa casa a jugar cuando eran pequeños y que conocían a la última persona que estuvo viviendo allí, que falleció en 1975 y fue cuando empezó ese deterioro y esa ruina en la que acabó la casa. Y para los jóvenes, a pesar de que la casa ya no estaba habitada, era punto de encuentro”, señalan Beatriz y Ángel.
Futuro de la casa
Respecto al futuro de esta casa, explican que su actual propietario la donó al Cabildo en 2025, aunque posteriormente aparecieron otras personas que afirmaban ser copropietarias también, por lo que la Corporación insular está terminando de esclarecer esta situación administrativa. “Nosotros hemos propuesto al Cabildo que se consoliden las ruinas que quedan de la casa para que se pueda visitar, y crear un centro de interpretación del Camino Viejo de Candelaria y de la vinculación histórica con la casa y con Amaro Pargo”, indican.
Este proyecto también cuenta con la colaboración desinteresada del reconocido músico y timplista canario Benito Cabrera, quien autorizó el uso de una composición suya como banda sonora oficial, Una Habanera para Amaro, interpretada por el cantante Árgel Campos. Y en la ermita se colocará un cartel con los códigos QR para que todo visitante pueda conocer los tres BIC de Machado. “No hay mejor camino para proteger nuestro patrimonio que conocerlo y divulgarlo”, concluyen Beatriz y Ángel.