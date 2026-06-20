Ya es oficial: vuelve el mítico concierto de San Juan en el Puerto de la Cruz

Es oficial. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha confirmado el regreso de uno de los eventos más multitudinarios, emblemáticos y esperados de la víspera festiva en el norte de la Isla. La Noche de San Juan volverá a contar este 23 de junio con su tradicional concierto en directo a pie de playa, consolidando de nuevo a Playa Jardín como el gran punto de encuentro de la noche más mágica del año.
La iniciativa busca devolver el ambiente festivo, la música y la tradición identitaria junto al mar para el disfrute tanto de los vecinos y vecinas del municipio turístico como de los miles de visitantes que ya planifican su desplazamiento a la ciudad turística para presenciar el encendido de las hogueras.
El alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, ha destacado la importancia de rescatar esta cita dentro de la agenda local: “Recuperar este evento es devolver la esencia de una celebración profundamente ligada a nuestra identidad portuense, creando un punto de encuentro muy especial para toda la ciudadanía”.
Este es el cartel de actuaciones confirmado en Puerto de la Cruz
El escenario de Playa Jardín se reactivará de cara a la velada del martes con propuestas musicales de marcado sello canario y ritmos diseñados para todos los públicos. El Ayuntamiento ya ha desvelado las tres grandes bazas que pondrán banda sonora a la noche:
- Grupo Caracolas: formación que llevará su característico sonido y fusión al litoral portuense.
- Grupo Jeita: una de las propuestas más dinámicas e innovadoras del panorama musical de las islas.
- La Chalana (Tributo a Maná): con su potente directo repasará los grandes éxitos de la mítica banda mexicana.