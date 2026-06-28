Vuelve la ‘mili’ a España: requisitos y edades para apuntar a la formación voluntaria

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un nuevo programa de formación militar voluntaria dirigido a jóvenes de 18 y 19 años. Esta medida permite el regreso de la instrucción castrense opcional a Canarias y al resto de España, descartando por completo la vuelta del antiguo servicio militar obligatorio.
El plan del Ministerio de Defensa está diseñado de forma específica para los jóvenes nacidos en los años 2007 y 2008. Las plazas se otorgarán mediante convocatoria pública y los participantes podrán conocer el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas durante sus periodos no lectivos.
Este modelo rompe con la antigua ‘mili’ obligatoria, suspendida de forma definitiva en España en el año 2001. En el Archipiélago, donde la carrera militar representa una salida profesional atractiva para la juventud, este programa voluntario ofrece una primera toma de contacto con la disciplina castrense sin obligar a los alumnos a interrumpir sus estudios universitarios o de formación profesional.
Requisitos para acceder al programa voluntario
El acceso a los cursos formativos no será directo. Los jóvenes interesados deberán esperar a que el Ministerio de Defensa publique las respectivas convocatorias oficiales, donde se fijarán los plazos de inscripción de forma detallada.
Para optar a una de las plazas, los aspirantes deben cumplir las siguientes condiciones básicas:
- Tener la nacionalidad española.
- Cumplir la edad requerida en el momento de la convocatoria (nacidos en 2007 y 2008).
- Acreditar la titulación o el nivel educativo mínimo exigido.
Además, los candidatos tendrán que superar un proceso de selección previo similar al de los accesos reglados a las escalas de tropa y marinería. Este filtro incluye pruebas psicotécnicas, exámenes de aptitud física y un reconocimiento médico oficial que certifique que el alumno es apto para el servicio.
Fechas y funcionamiento de la formación
La gran novedad de este plan es su flexibilidad geográfica y temporal. La formación militar básica se desarrollará principalmente durante los meses de verano o en otros periodos vacacionales cortos. De este modo, la actividad se adapta al calendario académico de los alumnos.
Una vez admitidos, los jóvenes recibirán nociones de instrucción militar básica, adiestramiento en el campo y preparación física intensiva. Según recoge el documento, el programa busca fomentar valores institucionales como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación en situaciones complejas.