Ya es oficial: Santa Cruz de Tenerife tendrá nuevos pasos de peatones ante el mayor tránsito por el GOFit

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, mejora la movilidad y la accesibilidad en el entorno de las instalaciones del complejo deportivo GOFit con dos nuevos pasos de peatones en la intersección de la calle Heliodoro Rodríguez López con las calles La Mutine y Bernardino Semán. La actuación, iniciada la pasada semana, tiene un plazo de ejecución es de un mes y una inversión de 28.554 euros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta actuación responde a una necesidad detectada tras la puesta en funcionamiento de las instalaciones deportivas, lo que permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad de una zona que registra un importante tránsito diario de peatones”.
Por su parte, la concejala del área, Evelyn Alonso, explicó que “la incorporación de estos nuevos pasos de peatones facilitará los recorridos de las personas que acceden a las instalaciones deportivas y mejorará la conexión entre ambos márgenes de la vía”.
Asimismo, señaló que “el proyecto incorpora elementos de accesibilidad universal, como los vados peatonales adaptados y el pavimento podotáctil, con el objetivo de hacer más cómodo y seguro el tránsito de todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida o discapacidad visual”.
Con esta iniciativa, se pretende adecuar esta zona a las necesidades actuales de tráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos que transitan por ella, por lo que se prevé colocar bandas de pavimento podotáctil que sirvan de guía para personas con discapacidad visual y la ampliación de la isleta central como refugio peatonal.