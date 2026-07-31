Tenerife impulsa nuevas medidas para facilitar el accesos a la vivienda y empleo a los jóvenes

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el próximo 12 de agosto, con la que busca facilitar el acceso a la vivienda, reforzar el empleo y ampliar las oportunidades de los jóvenes en la isla.
Entre los aspectos de la moción acordada, se solicita al Gobierno de Canarias que refuerce las políticas de juventud y dote de mayores recursos a cabildos y ayuntamientos para desarrollar programas eficaces en ámbitos tan esenciales como el empleo, la salud y la vivienda, según ha señalado la institución en una nota de prensa.
En general, la declaración constituye un compromiso de la corporación para seguir impulsando políticas que respondan a los principales retos de la juventud tinerfeña, abordando de manera transversal cuestiones como la emancipación, la participación, la inclusión, el arraigo del talento y la protección del entorno natural.
Entre los acuerdos alcanzados destaca el impulso a nuevas medidas para facilitar el acceso a una vivienda, mediante el fortalecimiento de la colaboración entre las distintas administraciones públicas para consolidar un parque público de alquiler asequible, así como el mantenimiento de instrumentos como el Bono Alquiler Joven, el Plan Hipoteca Joven y otras iniciativas que favorezcan la emancipación de las personas jóvenes.
La declaración también apuesta por reforzar las políticas de empleo juvenil, orientándolas hacia sectores estratégicos para la diversificación económica de Tenerife, como la transición ecológica, la economía circular, el sector audiovisual, el tecnológico y el aeroespacial, para la creación de nuevas oportunidades laborales.
COMPROMISOS DE LA MOCIÓN
Otro de los compromisos recogidos en el acuerdo es seguir trabajando para favorecer el arraigo y el retorno del talento joven, incrementando las oportunidades de empleo y vivienda en toda la isla, con especial atención a los municipios de medianías y zonas rurales, contribuyendo así a combatir el reto demográfico y garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.
Asimismo, el Cabildo continuará fortaleciendo los espacios de participación juvenil, fomentando la implicación de las personas jóvenes en el diseño y desarrollo de actividades culturales, educativas, deportivas y de concienciación ambiental, en colaboración con entidades juveniles, centros educativos y colectivos sociales.
Entre las líneas de actuación acordadas figura además el impulso de programas que acerquen a la juventud al patrimonio natural de Tenerife, fomentando el conocimiento, la conservación y el cuidado tanto del litoral como de los espacios de cumbre y protegidos.
Del mismo modo, se continuará avanzando en una estrategia insular de ocio inclusivo que garantice la participación de las personas jóvenes con discapacidad en actividades culturales, deportivas y de tiempo libre en igualdad de oportunidades.