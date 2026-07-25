Actividad sísmica en Tenerife: más de 1.600 ‘microterremotos’ en dos días

La actividad sísmica volvió durante la madrugada de ayer con un nuevo enjambre de unos 600 terremotos localizados a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros, en el margen oeste del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señaló que los eventos fueron todos de baja magnitud y se concentraron entre las 2.00 y las 5.00 horas, y disminuyeron ligeramente a lo largo de la mañana de ayer en magnitud y se espaciaron en el tiempo, apreciándose únicamente en las estaciones más cercanas, en la zona de Pico Viejo.
Según informa el organismo oficial, desde el pasado miércoles se ha intensificado la actividad sismovolcánica bajo la isla de Tenerife, donde se han contabilizado de forma automática más de 1.600 terremotos -la magnitud máxima ha sido de 1,6 mbLg-, principalmente eventos volcano-tectónicos, eventos híbridos y eventos de baja frecuencia (LP), algo “compatible” con circulación de fluidos en profundidad si bien eso no implica “aceleración del proceso”. Este tipo de actividad es similar a la registrada en los meses de febrero, marzo y junio, aunque subrayó que este episodio no aumenta el peligro de una erupción a corto o medio plazo.
El IGN recuerda que la actividad sísmica iniciada en la tarde del 22 de julio continuó durante toda la jornada del jueves y se intensificó a partir de las 18:00 horas (hora canaria), cuando aumentaron las señales de baja frecuencia registradas por las estaciones más próximas al área donde se registra la actividad.
Los terremotos se localizaron en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros, donde este tipo de actividad viene siendo habitual en los últimos meses.
Durante el jueves el IGN localizó manualmente 191 terremotos y ayer, hasta el momento de elaborar el informe, otros 122, con una magnitud máxima de 1,6 mbLg. En total, unos 600 eventos corresponden a la jornada de ayer.
Enjambre
Asimismo, el organismo señala que el enjambre de eventos repetitivos iniciado en la noche del 22 de julio finalizó sobre las 15.00 horas del jueves. Posteriormente, a las 23:30 horas, comenzó una nueva familia de eventos repetitivos de baja magnitud que se prolongó durante toda la madrugada y se intensificó entre las 2.00 y las 5.00 horas de ayer.
El Instituto Geográfico Nacional mantiene un seguimiento continuo de esta intensificación y ha informado de su evolución a los organismos competentes de Protección Civil. Dispone en la isla de una red de más de un centenar de estaciones, equipos y puntos de muestreo para monitorizar en tiempo real la actividad sísmica, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos que puedan indicar cambios en el sistema volcánico.
Por su parte, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) afirma que se trata del decimoquinto enjambre desde 2016 y detalla que la hipótesis más probable es que estén asociados a la “inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de la isla”.