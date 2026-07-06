Luto por la muerte de Jocha, leyenda del culturismo en Canarias: “Tus músculos eran fuertes, pero tu corazón más”

El fallecimiento de José Antonio Hernández Torres, conocido como Jocha, ha provocado una oleada de mensajes de cariño en redes sociales. Vecinos, amigos, deportistas y antiguos alumnos han despedido al referente del fisicoculturismo en Canarias con palabras de reconocimiento, respeto y gratitud.
La publicación de Federación de Asociaciones de La Verdellada Unión Verdeña comunicando su muerte se ha llenado de condolencias dirigidas a su familia y de recuerdos personales hacia una figura muy conocida en el barrio y en el ámbito deportivo de las Islas. Muchos usuarios coinciden en describirlo como “gran persona”, “referente” y “un grande del deporte”.
Muy querido en La Verdellada
Jocha no solo era conocido por su palmarés deportivo. Fue seis veces campeón de España, campeón absoluto de Holanda y Mr. Universo 2004. También acumuló más de 40 años de experiencia deportiva y estuvo vinculado a su gimnasio, un espacio que muchos recuerdan como parte de su vida diaria.
Esa huella personal se refleja ahora en los mensajes publicados tras conocerse su fallecimiento. “Un tío genial y un referente en el mundo del deporte y del fisicoculturismo, un puntal lagunero”, escribió uno de los usuarios. Otro lo definió como “un atleta como pocos y bellísima persona”.
También hubo quienes recordaron su papel como entrenador. “Se nos fue un gran entrenador, un gran profesional”, señaló un usuario.
Otro mensaje resumía el sentimiento de muchas personas que pasaron por su gimnasio: “Nuestros primeros pasos en un gimnasio fueron con él, siempre siendo buena gente y siempre ayudando”.
Recuerdos de su gimnasio y de sus consejos
Entre los comentarios destaca el recuerdo de quienes compartieron entrenamientos, consejos o momentos cotidianos con él.
Otros recuerdan los “años divertidos entrenando con él” y lo describen como “muy buen tío, siempre alegre y dando caña”.
El vínculo de Jocha con La Verdellada-Barrio Nuevo también aparece en varias despedidas. Una usuaria recordó que era “muy famoso en La Verdellada” desde su infancia y que su gimnasio lo convirtió en una persona “muy conocida” y en “un gran profesional y amante del deporte”.
“Descansa en paz, Jocha, tus músculos eran fuertes, pero tu corazón lo era más”, escribió otra persona en una de las despedidas más emocionales.
“Un grande en todos los sentidos”
La mayoría de reacciones combinan el pésame a la familia con el reconocimiento a su trayectoria deportiva. “Un referente del culturismo en Canarias”, “un grande de este deporte”, “un verdadero campeón en todos los aspectos de la vida” o “un grande en todos los sentidos” son algunas de las expresiones repetidas en las redes.
También se han sucedido mensajes de ánimo dirigidos a sus familiares, amigos y allegados. “Mi más sentido pésame para todos y en especial para sus hijos”, escribió una usuaria. Otros mensajes trasladan “mucha fuerza” a su entorno más cercano en estos momentos.
La despedida a Jocha muestra el impacto que tuvo más allá de sus títulos. Para muchas personas, su recuerdo está ligado al gimnasio, al entrenamiento, a los consejos y a una forma cercana de entender el deporte.