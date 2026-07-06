Fallece Jocha, referente del culturismo en Canarias

La Federación de Asociaciones de La Verdellada ha confirmado el fallecimiento de José Antonio Hernández Torres, conocido como ‘Jocha’, uno de los deportistas más reconocidos de Canarias por su trayectoria en el fisicoculturismo, siendo seis veces campeón de España, campeón absoluto de Holanda y Mr. Universo 2004.
La organización vecinal ha trasladado su pésame a familiares y amigos, en un mensaje donde la asociación lo define como “el deportista más laureado internacionalmente de la historia de La Verdellada-Barrio Nuevo”.
Una vida ligada al deporte y al barrio
José Antonio Hernández Torres acumuló más de 40 años de experiencia deportiva. Su nombre estuvo especialmente vinculado al fisicoculturismo, disciplina en la que logró varios reconocimientos nacionales e internacionales.
Entre los méritos destacados por La Verdellada figuran sus seis títulos como campeón de España, el campeonato absoluto de Holanda en fisicoculturismo y el título de Mr. Universo 2004. La entidad también recuerda su etapa como emprendedor, vinculada a su conocido gimnasio.
Para el barrio, Jocha era una figura reconocible tanto por su trayectoria deportiva como por su actividad diaria en La Verdellada-Barrio Nuevo.
Su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre vecinos, asociaciones y personas que compartieron con él parte de su vida deportiva y personal.