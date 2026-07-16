La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para el fin de semana: anuncia calima “en niveles altos”

Las temperaturas extremas comenzarán a perder intensidad en Canarias mañana viernes, 17 de julio, aunque el calor no desaparecerá del todo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las máximas que se notará especialmente en las medianías y zonas del interior, mientras que en las costas la bajada será mucho más ligera.
A pesar de este alivio térmico, el termómetro todavía alcanzará valores de entre 30 y 32 grados en el sur de Fuerteventura y en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, una Isla donde no se descarta rozar puntualmente los 34 grados. Además, el fin de semana vendrá marcado por el retorno de la calima al Archipiélago.
Noches tropicales de hasta 26 grados en Gran Canaria
El calor dará poca tregua durante las horas nocturnas, especialmente en la provincia oriental. Según los datos de la Aemet, las temperaturas mínimas apenas registrarán cambios y la madrugada de este viernes volverá a ser muy cálida en Gran Canaria, donde los termómetros podrían no bajar de los 24 o 26 grados en las zonas más afectadas.
Estas mediciones sitúan la jornada muy por encima del umbral de las denominadas noches tropicales (aquellas en las que no se baja de los 20 grados), lo que dificultará el descanso en medianías y vertientes del sur y oeste de la Isla.
En el resto de las Islas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en el norte durante la noche. El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes.
Por capitales, Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas de entre 24 y 32 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 23 y 27 grados.
La calima
El cambio meteorológico más significativo del fin de semana se producirá el sábado, 18 de julio, con la entrada de calima en “niveles altos”.
Las temperaturas diurnas se mantendrán estables y se volverán a superar los 30 grados en amplias zonas de las vertientes sur de las Islas.
El viento alisio continuará soplando con fuerza en los canales orientados al sureste y noroeste, dejando paso a las brisas en las costas del suroeste de las islas con mayor relieve.
Qué tiempo nos espera el domingo 19 de julio
La previsión meteorológica para el domingo, 19 de julio, consolida esta tendencia de calor moderado y atmósfera turbia. La Aemet mantiene el pronóstico de cielos despejados con presencia de calima e intervalos nubosos residuales en el norte de las Islas.
Las temperaturas máximas volverán a rondar o superar los 30 grados en las vertientes sur.
En las áreas metropolitanas, los termómetros registrarán un leve descenso: Santa Cruz de Tenerife espera una máxima de 29 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el termómetro no superará los 26 grados de máxima.