La Aemet anuncia calima, viento y temperaturas de hasta 32 grados en Canarias

Canarias registrará este martes cielos poco nubosos, presencia de calima ligera en niveles altos y rachas de viento fuerte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas en leve descenso en el interior, aunque el termómetro alcanzará o superará los 32 grados en puntos del sur y del oeste del Archipiélago.
El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve. Además, el estado del mar empeorará en amplias zonas del litoral, con fuerte marejada o gruesa.
Este episodio meteorológico mantiene el patrón estival habitual en la región. La combinación de vientos alisios e intrusión de polvo en suspensión en capas altas condicionará la jornada. Aunque los termómetros bajan de forma leve en zonas altas, el calor resistirá en las medianías orientadas al sur, mientras el viento complicará la navegación marítima y las zonas expuestas del interior costero.
Temperaturas máximas y presencia de calima
Los termómetros registrarán pocos cambios en las zonas de costa. Sin embargo, en las vertientes sur y oeste de Gran Canaria se alcanzarán localmente los 32 grados. En la mitad sur de Fuerteventura las máximas rondarán los 30 grados.
De forma más puntual, los termómetros también rozarán los 30 grados en áreas del sur de Tenerife, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro. La calima se mantendrá ligera y concentrada en capas altas de la atmósfera en todas las Islas.
Fuertes rachas de viento y estado del mar
El viento del nordeste soplará con fuerza en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las costas del sureste y noroeste de las islas montañosas. Las rachas podrán ser ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada y las últimas horas del día.
En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza cinco o seis, que aumentará a intensidad seis o siete en Gran Canaria. Habrá fuerte marejada o gruesa y mar de fondo del este o nordeste de uno a dos metros de altura.
Previsión meteorológica por islas
- Tenerife: Cielos despejados con intervalos en el norte. Máximas de 28 grados en Santa Cruz y hasta 30 en el sur y área metropolitana. Viento fuerte en el noroeste y sureste.
- Gran Canaria: Nubes matinales en el norte y soleado en el resto. Temperaturas de hasta 32 grados en el sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén entre 23 y 26 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos poco nubosos con calima en altura. Máximas de 28 grados en Arrecife y 27 en Puerto del Rosario, con 30 grados en el sur majorero. Viento fuerte con rachas muy intensas en Jandía y el interior.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Cielos despejados salvo intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, rozando los 30 en zonas del sur. Rachas de viento fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste.