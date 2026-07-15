La Aemet avisa: Canarias alcanzará el jueves los 34 grados antes de un descenso térmico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que Canarias alcance los 34 grados este jueves, 16 de julio, especialmente en Gran Canaria, antes de un descenso de las temperaturas durante la jornada del viernes. El calor también dejará noches especialmente cálidas, con mínimas que podrían mantenerse entre los 26 y los 28 grados en algunas zonas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas más elevadas se registrarán en las medianías orientadas al sur y el interior del sureste de Gran Canaria. Tampoco se descarta que los termómetros alcancen localmente ese valor en el interior sur de Fuerteventura.
El episodio vendrá acompañado de cielos generalmente despejados y de viento del nordeste, que soplará con intervalos fuertes en determinadas vertientes de las Islas.
Hasta 34 grados en Gran Canaria
La previsión para este jueves apunta a cielos poco nubosos o despejados en buena parte del Archipiélago. Solo se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del norte, principalmente durante las horas nocturnas.
Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso. Las máximas permanecerán sin grandes cambios o bajarán ligeramente en las vertientes del norte, mientras que subirán de forma moderada en el sur.
La Aemet sitúa el principal foco de calor en el sureste de Gran Canaria, donde se alcanzarán los 34 grados. Este valor también podría registrarse de forma puntual en zonas del litoral, en la cuenca de Tirajana y en áreas bajas de la cuenca de Tejeda.
En Fuerteventura, las temperaturas podrían aproximarse a los 34 grados en el interior sur. Las medianías del sur y oeste de las Islas occidentales alcanzarán, por su parte, alrededor de 30 grados.
Uno de los aspectos más destacados será el calor nocturno. En las áreas más afectadas de Gran Canaria, las mínimas probablemente no bajarán de los 26 o 28 grados, según la predicción difundida por la Agencia Estatal de Meteorología.
En las capitales de provincia, Santa Cruz de Tenerife registrará valores previstos de entre 23 y 31 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 23 y los 27 grados.
Cuándo comenzarán a bajar las temperaturas
El descenso térmico llegará el viernes, 17 de julio, aunque no será uniforme y todavía se mantendrán temperaturas elevadas en determinados puntos.
Las máximas bajarán de forma ligera o moderada en las zonas de interior. En las costas, el descenso será más limitado. Las mínimas experimentarán pocos cambios, por lo que la madrugada todavía será muy cálida en medianías de Gran Canaria.
La Aemet indica que durante las primeras horas del viernes las temperaturas nocturnas podrían no bajar de los 24 o 26 grados en las zonas de mayor afectación de esta Isla.
A pesar del descenso general, todavía se alcanzarán entre 30 y 32 grados en amplias áreas del sur de Fuerteventura y en las medianías de las vertientes sur y oeste de Gran Canaria. En estas últimas zonas existe una baja probabilidad de llegar nuevamente a 34 grados de manera local.
El cielo continuará poco nuboso o despejado, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en las vertientes del norte durante la noche.
Viento fuerte en varias vertientes de Canarias
El viento soplará del nordeste y será especialmente intenso en las vertientes sureste y noroeste de las Islas.
La predicción no descarta rachas localmente muy fuertes, tanto durante el jueves como en la jornada del viernes. Esta situación podría sentirse con mayor intensidad en zonas expuestas y canales habituales de aceleración del alisio.
La previsión procede de la información publicada por la Aemet para los días 16 y 17 de julio. La Agencia recuerda que sus predicciones escritas son elaboradas por profesionales que analizan y adaptan los datos de los modelos meteorológicos.