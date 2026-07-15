La Aemet confirma la llegada de calima a Canarias: así evolucionará los próximos días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de calima a Canarias a partir de este miércoles, 15 de julio, con polvo en suspensión principalmente en capas altas. El episodio coincidirá con un ascenso de las temperaturas y podrá prolongarse durante las siguientes jornadas, aunque su intensidad dependerá de la evolución atmosférica.
Aemet sitúa inicialmente el polvo en capas altas de la atmósfera. Esto significa que el cielo podrá adquirir un aspecto turbio, aunque no se espera de entrada un episodio intenso ni una reducción generalizada de la visibilidad en las zonas costeras.
La situación vendrá acompañada de un aumento térmico. Las temperaturas podrán alcanzar localmente los 34 grados en las medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, según la predicción oficial.
La calima durante los próximos días
La previsión disponible apunta a que la presencia de polvo no se limitará necesariamente a una sola jornada. La calima podrá continuar durante el jueves y el viernes, especialmente en altura y en las vertientes orientadas al sur y al este.
No obstante, Aemet no confirma todavía un episodio fuerte o generalizado en superficie para todo el Archipiélago. La concentración del polvo y las Islas más afectadas deberán concretarse con las actualizaciones diarias.
Durante el fin de semana, la previsión mantiene un tiempo estable en Canarias, con predominio de los alisios y escasas precipitaciones. La evolución de la calima será más incierta a partir del sábado, por lo que conviene evitar afirmar que permanecerá con la misma intensidad hasta el domingo. Aemet mantiene publicada su predicción para Canarias hasta el domingo 19 de julio.
Qué zonas pueden registrar más calor
El aumento de las temperaturas se notará principalmente en las medianías y zonas interiores. Gran Canaria será la Isla con los valores más elevados, con máximas locales de unos 34 grados en las vertientes del sur, sudeste y oeste.
En el resto de las Islas, las temperaturas también podrán subir, aunque con valores más moderados en las costas expuestas a los alisios. Las zonas bajas del norte de las Islas montañosas podrán registrar intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas.
La combinación de altas temperaturas, ambiente seco y polvo en suspensión puede elevar la sensación de calor, especialmente en las medianías.
Un episodio de calima ligera
La previsión actual permite hablar de calima ligera, pero no de una entrada intensa de polvo sahariano. Tampoco hay confirmación oficial de que el polvo alcance de forma significativa la superficie en todas las Islas.
La predicción puede variar en función del viento y del desplazamiento de la masa de aire procedente del norte de África. Por ello, las zonas afectadas y la duración exacta deberán revisarse en las próximas actualizaciones de Aemet.