el tiempo

La Aemet avisa: la tregua de temperaturas termina este miércoles en Canarias

Los termómetros llegarán a 34 grados y el calor afectará de forma especial a las zonas de interior y cumbres
El tiempo en Canarias este fin de semana: la Aemet prevé una subida de temperaturas
Las temperaturas superarán los 30 grados en las islas. / Fran Pallero
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Canarias vivirá este miércoles, 15 de julio de 2026, un notable ascenso de las temperaturas. Los termómetros llegarán a 34 grados en las medianías de Gran Canaria, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El calor afectará de forma especial a las zonas de interior y cumbres del Archipiélago.

La subida térmica se concentrará en las medianías orientadas al sur y en las cumbres de las Islas. Las zonas costeras mantendrán temperaturas estables gracias a los vientos alisios del nordeste. Estos soplarán con fuerza moderada en la mayor parte del litoral canario.

Noticias relacionadas
  1. La AEMET anuncia la fecha del nuevo repunte de temperaturas en Canarias: hasta 32 gradosLa AEMET anuncia la fecha del nuevo repunte de temperaturas en Canarias: hasta 32 grados
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Esta situación de ascenso progresivo pone fin a la estabilidad térmica de las últimas jornadas. La jornada estará acompañada por cielos poco nubosos y nubes medias y altas. No obstante, la Aemet advierte que las máximas superarán los 30 grados. Este incremento afectará a extensas áreas del interior insular y a las vertientes orientadas al sur.

El viento de componente nordeste soplará con intensidad moderada en todo el Archipiélago. Sin embargo, se esperan intervalos de fuerte intensidad en los extremos noroeste y sudeste de cada Isla. Esta brisa constante mantendrá las temperaturas más frescas y agradables en el litoral canario.

Previsión de la Aemet, isla a isla

  • Tenerife: Subida de las temperaturas en las zonas de interior. Las vertientes orientadas al sur de la Isla superarán los 30 grados en las horas centrales.
  • La Palma: Cielos despejados con nubes altas por la tarde. Las máximas rebasarán los 30 grados en las medianías de la vertiente sur insular.
  • La Gomera: Ascenso moderado de las temperaturas en las medianías del interior. El sur de la Isla registrará valores máximos de más de 30 grados.
  • El Hierro: Estabilidad en las costas y ambiente cálido en el interior. La vertiente sur de la Isla superará los 30 grados de temperatura máxima.
  • Gran Canaria: Será la Isla con los valores térmicos más altos. Los termómetros marcarán 34 grados en las medianías del sur, oeste y sudeste. Sus cumbres superarán con facilidad los 30 grados.
  • Fuerteventura: Cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados en el interior y al sur de la Isla.
  • Lanzarote: Cielos despejados con algunos intervalos de nubes altas. Los termómetros rebasarán la barrera de los 30 grados en zonas de interior y del sur.
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas