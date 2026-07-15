La Aemet avisa: la tregua de temperaturas termina este miércoles en Canarias

Canarias vivirá este miércoles, 15 de julio de 2026, un notable ascenso de las temperaturas. Los termómetros llegarán a 34 grados en las medianías de Gran Canaria, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El calor afectará de forma especial a las zonas de interior y cumbres del Archipiélago.
La subida térmica se concentrará en las medianías orientadas al sur y en las cumbres de las Islas. Las zonas costeras mantendrán temperaturas estables gracias a los vientos alisios del nordeste. Estos soplarán con fuerza moderada en la mayor parte del litoral canario.
Esta situación de ascenso progresivo pone fin a la estabilidad térmica de las últimas jornadas. La jornada estará acompañada por cielos poco nubosos y nubes medias y altas. No obstante, la Aemet advierte que las máximas superarán los 30 grados. Este incremento afectará a extensas áreas del interior insular y a las vertientes orientadas al sur.
El viento de componente nordeste soplará con intensidad moderada en todo el Archipiélago. Sin embargo, se esperan intervalos de fuerte intensidad en los extremos noroeste y sudeste de cada Isla. Esta brisa constante mantendrá las temperaturas más frescas y agradables en el litoral canario.
Previsión de la Aemet, isla a isla
- Tenerife: Subida de las temperaturas en las zonas de interior. Las vertientes orientadas al sur de la Isla superarán los 30 grados en las horas centrales.
- La Palma: Cielos despejados con nubes altas por la tarde. Las máximas rebasarán los 30 grados en las medianías de la vertiente sur insular.
- La Gomera: Ascenso moderado de las temperaturas en las medianías del interior. El sur de la Isla registrará valores máximos de más de 30 grados.
- El Hierro: Estabilidad en las costas y ambiente cálido en el interior. La vertiente sur de la Isla superará los 30 grados de temperatura máxima.
- Gran Canaria: Será la Isla con los valores térmicos más altos. Los termómetros marcarán 34 grados en las medianías del sur, oeste y sudeste. Sus cumbres superarán con facilidad los 30 grados.
- Fuerteventura: Cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados en el interior y al sur de la Isla.
- Lanzarote: Cielos despejados con algunos intervalos de nubes altas. Los termómetros rebasarán la barrera de los 30 grados en zonas de interior y del sur.