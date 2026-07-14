La AEMET anuncia la fecha del nuevo repunte de temperaturas en Canarias: hasta 32 grados

Nuevo repunte de las temperaturas en Canarias a partir del miércoles 15 de julio, tras tres jornadas de valores más suaves en todo el Archipiélago. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros volverán a ascender de forma progresiva, especialmente en las zonas de interior, medianías y vertientes sur de las islas orientales y de Gran Canaria, donde se prevén máximas de hasta 32 grados.
Esta subida térmica pondrá fin temporalmente al respiro meteorológico del inicio de la semana. Durante el lunes 13 y el martes 14 de julio, las Islas experimentarán un tiempo más fresco gracias a la influencia de intervalos nubosos y vientos alisios de componente nordeste con intensidad moderada, que mantendrán las costas sin cambios significativos.
Evolución del tiempo en las Islas antes del ascenso térmico
Para el martes 15 de julio, la AEMET pronostica un predominio de cielos poco nubosos o despejados durante las horas centrales del día, con temperaturas máximas en las capitales canarias que se situarán en los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Las medianías y zonas altas ya comenzarán a notar un ligero ascenso térmico durante esta jornada, como antesala del repunte generalizado.
El repunte de temperaturas, a partir del miércoles 15 de julio
La situación meteorológica cambiará de forma significativa a mediados de semana. A partir del miércoles, el ascenso de las temperaturas será especialmente notable en las vertientes sur y oeste de las islas.
La previsión detallada de la AEMET para el miércoles 15 de julio destaca los siguientes valores:
- Gran Canaria: Se esperan máximas de 32 grados en las medianías de las vertientes sur y oeste, consolidándose como la zona más cálida del Archipiélago durante este repunte.
- Fuerteventura e islas orientales: Los termómetros alcanzarán los 30 grados en el sur de Fuerteventura y en puntos del interior de Lanzarote.
- Tenerife: La capital, Santa Cruz de Tenerife, registrará un incremento notable de las temperaturas, pasando de los 28 grados del martes a los 30 grados previstos para el miércoles.
En el resto del Archipiélago, los cielos permanecerán mayoritariamente poco nubosos o despejados, con presencia de intervalos nubosos únicamente en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas del día, acompañados de vientos moderados del nordeste.