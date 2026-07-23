La Aemet avisa: picos de 37 grados, rachas de 70 km/h y fuerte oleaje este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado diversos avisos amarillos en las Islas para este jueves, 23 de julio, debido a un episodio de altas temperaturas, rachas de viento que alcanzarán los 70 kilómetros por hora y fenómenos costeros adversos. El mercurio podrá rozar de forma local los 37 grados en puntos del interior de Gran Canaria.
La situación meteorológica mantendrá en riesgo bajo por calor, viento o fuerte oleaje a zonas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, con especial incidencia durante las horas centrales del día y la segunda mitad de la jornada.
Qué islas y zonas están bajo aviso por calor
El episodio de altas temperaturas afectará principalmente a las cumbres y a la vertiente este, sur y oeste de Gran Canaria. El aviso por temperaturas máximas de hasta 34 ºC se mantendrá activo entre las 11:00 y las 19:59 horas.
La Aemet advierte de que el calor afectará especialmente a las medianías y zonas altas orientadas al sur y al oeste situadas por encima de los 500 a 600 metros de altitud, donde no se descarta alcanzar puntualmente los 37 ºC. En el resto del Archipiélago, las temperaturas sufrirán pocos cambios o ligeros ascensos, con máximas que oscilarán entre los 30 ºC de Tenerife y los 26 ºC de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas descenderán hasta los 15 ºC en El Hierro.
Dónde apretará más el viento y el mar
El viento del nordeste soplará con fuerza en varios puntos de las Islas. La Aemet activará el aviso amarillo por rachas máximas de 70 km/h a partir de las 18:00 horas y hasta la medianoche en las zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro.
Por su parte, el mal estado del mar provocará el aviso por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de Gran Canaria y de Tenerife desde las 16:00 hasta las 23:59 horas. Se prevé viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), con mayor impacto en el sureste grancanario y en el canal interinsular entre Gran Canaria y Tenerife.
Previsión de cielos y presencia de calima
En el plano general, la previsión meteorológica señala cielos poco nubosos con presencia de calima en altura. En el litoral norte de las islas de mayor relieve se esperan intervalos nubosos, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura la nubosidad de evolución se concentrará en el litoral oeste durante las horas nocturnas.