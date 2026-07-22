El Gobierno declara la prealerta por calor en Canarias: se esperan hasta 37 grados

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife a partir de las 11.00 horas de este jueves, 23 de julio.
La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, responde a la previsión meteorológica facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El episodio afectará especialmente a la mitad sur de Fuerteventura; el este, sur, oeste y las cumbres de Gran Canaria; y el sur del área metropolitana y otras zonas del sur de Tenerife.
Hasta 37 grados en Gran Canaria
La previsión apunta a un ascenso de las temperaturas máximas, con especial incidencia en zonas de interior, medianías y áreas de mayor altitud.
En Fuerteventura, los termómetros podrán alcanzar o superar los 30-32 grados en puntos del interior y en el litoral del sureste.
Las temperaturas más elevadas se esperan en Gran Canaria, donde probablemente se superarán los 34 grados en las cumbres, especialmente en la cuenca de Tejeda, y en las medianías orientadas al sur y al oeste situadas por encima de los 500-600 metros.
Además, la Dirección General de Emergencias advierte de que localmente podrían alcanzarse los 37 grados en zonas bajas del sureste de Gran Canaria.
Tenerife también superará los 30 grados
En Tenerife, se prevén temperaturas de entre 30 y 32 grados en medianías y zonas bajas de la vertiente sur, así como en sectores del área metropolitana.
No se descarta que en algunos puntos concretos los termómetros puedan alcanzar los 34 grados.
Ante este escenario, el Gobierno de Canarias insta a la población a extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias, especialmente durante las horas centrales del día y en las zonas donde se esperan las temperaturas más elevadas.