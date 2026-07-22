Viento, calima y subida de temperaturas: la previsión de la Aemet para Canarias

El tiempo en Canarias estará marcado este miércoles por los cielos despejados, la presencia de calima ligera en capas altas y un ascenso progresivo de las temperaturas máximas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros podrán alcanzar o superar los 30 y 32 grados en diversos puntos del Archipiélago, con especial incidencia en el sur y oeste de Gran Canaria.
El viento del nordeste soplará moderado, pero dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes expuestas del sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve, además del interior de Lanzarote y Fuerteventura, haciéndose más intensas durante la noche.
Dónde apretará más el calor y la calima
La entrada de polvo en suspensión afectará a todas las Islas en niveles altos, mientras que el sol predominará en casi toda la masa insular. Tan solo se esperan nubes bajas en las costas del norte a primeras y últimas horas del día, abriéndose amplios claros a partir del mediodía.
En Gran Canaria, los valores diurnos rozarán los 32 grados en cuencas del sur y vertiente oeste. Por su parte, en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro, los termómetros rozarán o alcanzarán de forma local los 30 grados en medianías del sur y oeste.
Situación en el mar: riesgo en costas del sureste
La Aemet advierte de un empeoramiento del estado del mar mar adentro. El viento de componente norte arreciará a fuerza siete en el litoral sureste y oeste, provocando fuerte marejada que aumentará a gruesa mar adentro.
En las costas del norte de las Islas habrá marejadilla o marejada con mar de fondo del nordeste de hasta dos metros, mientras que las playas del sur se mantendrán protegidas con predominio de brisas y mar rizada.
Previsión del tiempo por islas
- Tenerife: sol predominante con intervalos nubosos en el litoral norte. Calima en altura. Las máximas rozarán los 30 grados en la zona metropolitana y sur. Rachas fuertes de viento en el sureste y extremo noroeste al final del día. Temperaturas entre 23 y 30 °C.
- Gran Canaria: despejado salvo brumas matinales en la costa norte. Temperaturas en ascenso con más de 32 °C en la vertiente oeste e interior sur. Viento fuerte del nordeste en el sureste y oeste. Valores entre 23 y 26 °C en la capital.
- Lanzarote: cielos despejados con brumas del oeste al amanecer. Calima en niveles altos y viento fuerte de interior, con rachas muy intensas de noche. Máximas de 30 °C al sur. Arrecife registrará entre 22 y 29 °C.
- Fuerteventura: cielos limpios, polvo en suspensión y máximas de 30 °C en Jandía y el sur. Viento moderado a fuerte en zonas interiores. Puerto del Rosario oscilará entre 21 y 27 °C.
- La Palma: sol y nubes bajas en el norte y este. Calima ligera. Temperaturas de hasta 30 °C en el oeste. Viento fuerte en el noroeste y sureste de madrugada. Santa Cruz oscilará entre 23 y 27 °C.
- La Gomera: despejado con intervalos norteños. Ligero ascenso térmico rozando los 30 °C en el sur y oeste. Rachas muy fuertes al final de la jornada en el sureste y oeste. Entre 23 y 28 °C en la capital.
- El Hierro: sol y polvo en suspensión en altura. Ascenso de las máximas con posibilidad de llegar a 30 °C al sur. Rachas puntualmente muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Valverde registrará entre 18 y 21 °C.