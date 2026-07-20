Alerta en Canarias por riesgo “extremadamente alto” de radiación solar: estos son los municipios más afectados

El Gobierno de Canarias ha actualizado el mapa de riesgo para la salud por exposición a la radiación ultravioleta solar para el periodo comprendido entre este lunes, 20 de julio, y el viernes 24. Todo el Archipiélago se encuentra entre los niveles de riesgo “muy alto”, representado en rojo, y “extremadamente alto”.
La situación afecta a todas las islas, aunque el nivel varía en función del municipio. Gran Canaria presenta el escenario más generalizado, ya que todos sus municipios se encuentran bajo riesgo “extremadamente alto”. La misma situación se registra prácticamente en Lanzarote y La Graciosa, con la excepción de Arrecife, que permanece en nivel “muy alto”.
En Tenerife, el riesgo es “extremadamente alto” en Vilaflor de Chasna, Santiago del Teide, Guía de Isora, Arona y El Rosario. El resto de los municipios de la Isla se encuentran en nivel “muy alto”.
Por su parte, en La Palma presentan riesgo “muy alto” San Andrés y Sauces, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, Breña Alta, Breña Baja y Santa Cruz de La Palma. En el resto de municipios palmeros, el nivel asciende a “extremadamente alto”.
En El Hierro, El Pinar y Valverde se encuentran en riesgo “extremadamente alto”, mientras que Frontera permanece en nivel “muy alto”.
La Gomera registra riesgo “extremadamente alto” en Alajeró, mientras que el resto de sus municipios se sitúan en nivel “muy alto”.
En Fuerteventura, prácticamente toda la Isla presenta un riesgo “extremadamente alto”, mientras que uno de sus municipios figura en nivel “muy alto”, según la información difundida por el Ejecutivo autonómico.
La radiación ultravioleta supone un riesgo para la salud cuando alcanza estos niveles. La Dirección General de Salud Pública recuerda que Canarias registra algunos de los niveles más elevados de radiación UV de España durante todo el año y que la exposición aumenta con la altitud.
Ante niveles de riesgo “muy alto”, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de protección, utilizar protector solar de amplio espectro con factor SPF 50+, buscar zonas de sombra durante las horas centrales del día, emplear sombreros de ala ancha, ropa que cubra la piel y gafas de sol homologadas. En situaciones de riesgo extremo, la recomendación es evitar la exposición directa al sol.
La protección debe reforzarse especialmente entre menores, personas mayores y trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, colectivos con una mayor exposición a los efectos de la radiación solar.