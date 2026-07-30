La Aemet eleva los avisos por la ola de calor en Canarias: hasta 39 grados y noches por encima de 26

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos por altas temperaturas en Canarias ante la intensificación de la ola de calor durante el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. Gran Canaria permanecerá en aviso naranja, mientras que Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro tendrán activados avisos amarillos.
Las temperaturas más elevadas se esperan en Tejeda y en las medianías del sureste y oeste de Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar localmente los 39 grados.
El episodio no solo estará marcado por el calor durante las horas centrales del día. La Aemet también advierte de temperaturas nocturnas “significativamente altas” en las zonas afectadas de Gran Canaria, con valores que superarán los 26 grados y dificultarán el descanso.
La ola de calor comenzó el miércoles 29 de julio y, según el último aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, con una probabilidad alta.
Aviso naranja en Gran Canaria
La situación más adversa se producirá en las cumbres y en las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria. La Aemet ha activado el aviso naranja, equivalente a peligro importante, entre las 11.00 y las 19.59 horas del viernes y del sábado.
El umbral establecido es de 37 grados, aunque en la cuenca de Tejeda y en determinadas medianías del sureste y oeste no se descarta que las temperaturas alcancen puntualmente los 39 grados.
Durante la noche, los valores mínimos permanecerán muy elevados y podrán superar los 26 grados en estas mismas zonas.
Hasta 35 grados en Tenerife
Tenerife estará en aviso amarillo durante las dos jornadas por temperaturas máximas de hasta 35 grados.
El aviso afectará al área metropolitana, especialmente a sus medianías del sur, así como a las vertientes este, sur y oeste de la Isla. Estará vigente entre las 11.00 y las 19.59 horas tanto el viernes como el sábado.
La combinación de estabilidad atmosférica, aire cálido y una menor ventilación favorecerá que las temperaturas sean especialmente elevadas en medianías y zonas orientadas al sur.
Avisos en Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro
En Fuerteventura, la Aemet prevé máximas de 34 grados, especialmente en el sureste y en las zonas de interior. El aviso amarillo estará activo el viernes y el sábado entre las 11.00 y las 19.59 horas.
Las cumbres de La Palma también tendrán aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar los 34 grados durante ambas jornadas.
En La Gomera se esperan hasta 34 grados el viernes, con posibilidad de llegar localmente a los 37 en cumbres y medianías orientadas al sur. Para el sábado, el umbral del aviso subirá hasta los 35 grados y afectará principalmente a la vertiente sur.
El Hierro permanecerá igualmente en aviso amarillo por máximas de 34 grados en las cumbres y medianías del sur.
Los avisos para el viernes 31 de julio
La distribución prevista por la Aemet es la siguiente:
- Gran Canaria: aviso naranja por temperaturas de hasta 37 grados, con valores locales de 39, en cumbres y vertientes este, sur y oeste.
- Tenerife: aviso amarillo por máximas de 35 grados en el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste.
- Fuerteventura: aviso amarillo por temperaturas de hasta 34 grados en el sureste y el interior.
- La Palma: aviso amarillo por máximas de 34 grados en las cumbres.
- La Gomera: aviso amarillo por 34 grados, sin descartar registros locales de 37.
- El Hierro: aviso amarillo por máximas de 34 grados en cumbres y medianías del sur.
Los avisos para el sábado 1 de agosto
El sábado se mantendrá el aviso naranja en Gran Canaria, con una previsión prácticamente idéntica a la del viernes: 37 grados de máxima y posibles registros de 39 en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y oeste.
También continuarán los avisos amarillos en Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. La Gomera podrá alcanzar los 35 grados, mientras que Tenerife repetirá máximas de hasta 35 grados en las zonas más expuestas.
Todos los avisos estarán vigentes entre las 11.00 y las 19.59 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40 % y el 70 %.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol y la actividad física durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a menores, personas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.
También se aconseja mantener las viviendas ventiladas durante las horas más frescas, cerrar ventanas y persianas cuando aumente la temperatura exterior y no dejar nunca a personas o animales en el interior de vehículos estacionados.